Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai đạt mức báo động 2 ngày 23/09/2026, nguy cơ sạt lở ven bờ

Tối 23/09/2026, cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo về tình hình lũ trên lưu vực sông Đồng Nai đang ở mức cao. Mực nước đo được tại trạm Tà Lài đã chạm mốc báo động 2 và dự kiến tiếp tục biến động trong 24 giờ tới.

Hiện trạng mực nước trên sông Đồng Nai

Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện đang có diễn biến biến đổi chậm. Số liệu quan trắc thực tế ghi nhận:

Thời điểm quan trắc: Lúc 19h00 ngày 23/09/2026.

Mực nước tại trạm Tà Lài: Đạt 112,50m, ở ngưỡng báo động 2 (BĐ2).

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tới, tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai tiếp tục duy trì trạng thái phức tạp:

Mực nước lũ trên sông Đồng Nai được dự báo sẽ tiếp tục dao động ở mức báo động 2.

Cảnh báo nguy cơ cao: Xuất hiện tình trạng ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông, đồng thời tiềm ẩn rủi ro sạt lở bờ sông, suối trên toàn bộ lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.

Cấp độ rủi ro và khuyến cáo an toàn

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 2.

Nước lũ dâng cao có thể gây ngập úng diện rộng ở các dải đất ven sông, tác động trực tiếp đến an toàn dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội:

Giao thông đường thủy: Lưu thông gặp trở ngại lớn do dòng chảy xiết và nước dâng cao qua các bến bãi.

Sản xuất nông - thủy sản: Nguy cơ tràn bờ, gây thất thoát nuôi trồng thủy sản và ngập úng hoa màu vùng ven sông.

Khuyến cáo người dân: Chủ động di dời tài sản tại vùng trũng thấp, không neo đậu thuyền bè ở nơi dòng chảy mạnh, hạn chế lại gần các đoạn bờ sông, bờ suối có dấu hiệu sạt trượt đất.

Bản tin được phát lúc 21h00 ngày 23/09/2026.