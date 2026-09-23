Sau 3 tháng, quy tập được 664 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng

Sau 3 tháng triển khai, đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/9, tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (trước kia là Nghĩa trang Đô Thành), Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (Đội K74) đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 631 bộ hài cốt riêng lẻ, 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại 8 vị trí mộ tập thể; có 298 hài cốt liệt sỹ có di vật.

Trong ngày 23/9, do trời mưa to và tập trung triển khai công tác chuẩn bị làm mặt bằng, dọn vệ sinh để chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10, nên Đội K74 tạm ngưng thực hiện nhiệm vụ khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Trong những ngày qua, những trận mưa liên tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gây ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đội K74 khi khu vực khai quật bị ngập nước.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã phải sử dụng bơm công suất lớn để hút nước ra khỏi các hố phát sinh trong quá trình khai quật.

Tuy nhiên, dự báo trong những ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có mưa, có thể tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng./.