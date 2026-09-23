Hưng Yên công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo Quyết định số 380-QĐNS/TW, ngày 18/9/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Quyết định số 358-QĐNS/TW, ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Hoàng Dương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và ông Nguyễn Xuân Sơn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Dương và ông Nguyễn Xuân Sơn.Ảnh: Báo Hưng Yên.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đề nghị các cán bộ được nhận nhiệm vụ mới khẩn trương bắt tay vào công việc, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, chủ động nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Đối với ông Phạm Bảo Sơn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tiễn của Hưng Yên; phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn. Cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Phạm Bảo Sơn nghiêm túc tiếp thu ý kiến giao nhiệm vụ của Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.