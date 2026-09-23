Mưa lớn ở khu vực phía nam tỉnh, một số hồ chứa điều tiết nước qua tràn

Trong chiều và tối 23-9, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại một số khu vực phía nam tỉnh; lượng nước về nhiều hồ chứa nước đang tăng, một số hồ có dung tích ở mức cao và đang điều tiết nước qua tràn. Người dân tại vùng thấp trũng, ven sông, suối và hạ du các hồ chứa nước cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, dòng chảy để phòng tránh nguy cơ nước dâng.

Theo số liệu của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cập nhật lúc 19 giờ ngày 23-9, 24 hồ chứa nước do đơn vị theo dõi có tổng dung tích 207,19 triệu m³, đạt 41,2% dung tích thiết kế; tăng 1,87 triệu m³ so với lúc 14 giờ cùng ngày. Đáng chú ý, một số hồ có dung tích ở mức cao và tiếp tục đón nước về: Hồ Tân Giang (xã Phước Hà) có 12,46 triệu m³, đạt 93,1% dung tích thiết kế; hồ Ma Trai (xã Công Hải) đạt 91,6%; hồ Thành Sơn (xã Xuân Hải) đạt 83,1%; hồ Núi Một (xã Phước Dinh) đạt 72,4%. Chỉ trong 5 giờ, từ 14 giờ đến 19 giờ, dung tích hồ Tân Giang tăng 0,23 triệu m³, hồ Thành Sơn tăng 0,09 triệu m³.

Hồ Tân Giang (xã Phước Hà) mở 3 cửa van điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 24,35m³/giây vào chiều 23-9.

Cùng với nước về hồ tăng, một số công trình đang điều tiết nước qua tràn: Hồ Tân Giang (xã Phước Hà) mở 3 cửa van với lưu lượng qua tràn 24,35m³/giây; hồ Trà Co (xã Bác Ái) mở 3 cửa van, lưu lượng qua tràn 12,8m³/giây; hồ Sông Than (xã Anh Dũng) mở hoàn toàn 3 cửa van, lưu lượng qua tràn 15m³/giây. Hồ Thành Sơn (xã Xuân Hải) tràn tự do qua tràn số 1 với chiều cao cột nước 42cm, lưu lượng 10,19m³/giây. Hồ Sông Cái (xã Bác Ái Tây) đang cấp nước về hạ du sông Cái với lưu lượng 11,4m³/giây.

Lượng mưa tại nhiều lưu vực những ngày qua khá lớn. Trong 5 ngày gần nhất, khu vực đập dâng Sông Pha (xã Lâm Sơn) ghi nhận 179mm; lưu vực hồ Sông Sắt (xã Bác Ái Đông) 161mm; hồ Tân Giang (xã Phước Hà) và hồ Suối Lớn (xã Thuận Nam) cùng 148mm; hồ Trà Co (xã Bác Ái) 138,8mm; hồ Sông Biêu (xã Phước Hà) 129mm. Riêng trong ngày 23-9, lượng mưa đo được tại hồ Núi Một (xã Phước Dinh) 54mm, hồ Ma Trai (xã Công Hải) 53mm, hồ Ông Kinh (xã Vĩnh Hải) 51mm, hồ Suối Lớn (xã Thuận Nam) 47mm, hồ Bầu Ngứ (xã Ninh Phước) 43mm, hồ Sông Biêu (xã Phước Hà) 41mm và hồ Thành Sơn (xã Xuân Hải) 40mm.

Hồ Trà Co (xã Bác Ái) mở 3 cửa van điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 12,8m³/giây trong chiều 23-9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo từ chiều 23 đến ngày 24-9, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo người dân ở vùng thấp trũng, ven sông, suối và khu vực hạ du cần theo dõi chặt diễn biến lượng mưa, tình hình nước lên; không đi qua ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết, không đánh bắt cá hoặc hoạt động gần cửa xả khi nước đang lên. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi lượng mưa, mực nước hồ và dòng chảy, kịp thời thông tin, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh bảo đảm an toàn.