Hẻm ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn vào nhà dân

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhiều đoạn trong hẻm 405 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây) ngập nước sau mưa lớn chiều 23/9. Có nơi nước ngập gần hết bánh xe, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đến chiều muộn, dù mưa đã tạnh, nước vẫn chưa rút hết. Các phương tiện ra vào hẻm phải di chuyển chậm qua những đoạn ngập.

Nhiều xe máy đi qua khu vực ngập sâu, nước bắn tung tóe. Một số phương tiện chết máy giữa đường, người điều khiển phải xuống dắt xe qua dòng nước.

Nước ngập ngang bắp chân ở một số đoạn trong hẻm, khiến người dân phải lội bộ khi di chuyển.

Tình trạng ngập xảy ra vào giờ tan học, khiến phụ huynh và học sinh gặp khó khăn khi đi qua khu vực này.

Nước phủ kín mặt đường, che khuất các vị trí trũng và ổ gà, khiến việc di chuyển bằng xe máy trở nên khó khăn hơn.

Nước tràn vào một số căn nhà trong hẻm. Người dân dùng các vật dụng sẵn có để chắn trước cửa, hạn chế nước và rác theo dòng chảy vào nhà.

Một chú chó được đưa lên vị trí cao trong nhà để tránh nước ngập.

Nước ngập ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân trong hẻm. Một số người hạn chế đưa xe ra vào nhà trong thời gian nước chưa rút.

Sau nhiều giờ, nước vẫn còn đọng trên mặt đường. Rác và lá cây trôi nổi theo dòng nước, một số nơi dạt vào trước cửa nhà dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 23-25/9, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Trước tình hình TP.HCM có mưa lớn, một số trường cho phép phụ huynh chủ động cho học sinh nghỉ học nếu việc đến trường không bảo đảm an toàn và thông báo với giáo viên. Các trường sẽ hỗ trợ bài học qua hệ thống trực tuyến hoặc phiếu bài tập để học sinh theo kịp chương trình.