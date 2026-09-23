4 hồ thủy lợi đồng loạt xả nước

Ngày 23/9, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận (Công ty Thuỷ lợi Bình Thuận), tỉnh Lâm Đồng có thông báo vận hành điều tiết nước qua cửa tràn tại 4 hồ chứa Sông Quao, Sông Khán, Suối Đá và Ba Bàu do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn.

Theo Công ty Thuỷ lợi Bình Thuận, những ngày qua, khu vực thượng nguồn các hồ chứa phía Đông Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn, khiến lưu lượng nước về hồ tăng. Dự báo thời gian tới, lượng nước tiếp tục tăng cao.

Mực nước dâng cao, hồ Ba Bàu có thể mở tối đa 5 cửa tràn.

Tại hồ Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc), lúc 7h ngày 23/9, mực nước hồ ở cao trình +88,84 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,33 m và tiếp tục tăng.

Để bảo đảm an toàn công trình và giảm nguy cơ ngập vùng hạ du, đơn vị sẽ điều tiết nước qua tràn hồ Sông Quao từ 16h ngày 23/9. Lưu lượng ban đầu dự kiến 10-50 m³/s, tùy lượng nước về hồ. Sau đó, căn cứ diễn biến dòng chảy và tình hình hạ du, lưu lượng có thể tăng lên 50-100 m³/s.

Cùng thời điểm, hồ Sông Khán (xã Hàm Thuận Bắc) cũng bắt đầu điều tiết nước qua cửa tràn từ 16h ngày 23/9, lưu lượng dự kiến 2-20 m³/s.

Tại hồ Suối Đá (nằm trên địa bàn xã Hồng Sơn và xã Hàm Thuận Bắc), đơn vị quản lý sẽ điều tiết qua tràn từ 14h cùng ngày, với lưu lượng 3-5 m³/s. Tùy lượng nước về hồ và tình hình hạ du, lưu lượng có thể tăng lên 5-20 m³/s.

Riêng hồ Ba Bàu (xã Hàm Thạnh), công ty đã mở tối đa 3 cửa van tràn từ ngày 10/7 để chủ động hạ thấp mực nước trong mùa mưa lũ. Do thượng nguồn tiếp tục có mưa, lượng nước về hồ tăng cao và dự báo còn mưa lớn, từ 16h ngày 23/9, công ty sẽ mở thêm tối đa 2 cửa tràn. Như vậy, hồ Ba Bàu có thể mở tối đa 5 cửa tràn.

Theo Công ty Thuỷ lợi Bình Thuận, nếu thời tiết và lưu lượng nước về hồ diễn biến phức tạp, đơn vị có thể tiếp tục tăng lưu lượng điều tiết. Khi đó, công ty sẽ thông báo để chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.