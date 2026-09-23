Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Tri Thức. Ảnh: Media Quốc hội

Quyết định số 1833/QĐ-TTg về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký, có hiệu lực kể từ ngày ký (23/9/2026).

Ông Nguyễn Tri Thức sinh năm 1973, quê tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Nội khoa, bác sĩ chuyên khoa II.

Ông từng làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6/2024.