Hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống đường ở Lào Cai

Theo báo cáo vào ngày 23/9 của UBND xã Tân Hợp, khoảng 8h30 ngày 19/9, tại tuyến đường thuộc thôn Gốc Gạo (trước đây là thôn Làng Câu), xảy ra sạt lở đồi xuống đường. Vị trí sạt lở dài khoảng 80m, chiều cao mái sạt khoảng 120m, khối lượng đất đá ước từ 5.000-6.000m³.

Sạt lở không chỉ khiến tuyến đường bị chia cắt mà còn làm đổ, gãy 2 cột điện 0,4kV và làm ảnh hưởng đến nhiều cây quế của người dân.

Vị trí sạt lở dài khoảng 80m, chiều cao mái sạt khoảng 120m, khối lượng đất đá ước từ 5.000-6.000m³. Ảnh: Đức Mậu.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Tân Hợp đã kiểm tra, đánh giá hiện trường. Tuy nhiên, khu vực sạt lở vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt nên địa phương chưa thể đưa máy móc vào thi công ngay.

Để bảo đảm việc đi lại của người dân, thôn Gốc Gạo đã mở một đường đi bộ tránh qua khu vực sạt lở, với chiều dài khoảng 400m.

Đến ngày 21/9, UBND xã chỉ đạo thôn Gốc Gạo huy động người dân giải phóng mặt bằng, đồng thời huy động máy xúc và xe chở đất để khắc phục sự cố.

Theo kế hoạch, tuyến đường dự kiến được thông tạm trong ngày 24/9 để xe máy của người dân có thể di chuyển qua. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục triển khai các phương án thi công nhằm sớm khôi phục việc lưu thông trên tuyến đường.