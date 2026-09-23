Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân thăm, tặng quà tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh nhân dịp Tết Trung thu

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi đến thăm, tặng quà.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân tặng quà Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Phát biểu tại buổi đến thăm, tặng quà, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp đến các cháu thiếu nhi, người cao tuổi, cán bộ, viên chức Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đón Tết Trung thu đầm ấm, hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương. Đồng chí khẳng định: Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các cháu thiếu niên, nhi đồng, người cao tuổi.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân mong muốn thanh, thiếu nhi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tiếp tục đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ yêu thương; cùng nhau thi đua học tập thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, phấn đấu là những công dân có ích cho quê hương, đất nước trong tương lai. Các cấp, các ngành trong tỉnh luôn đồng hành cùng các cháu trong quá trình học tập, trưởng thành.

Nhân dịp Tết Trung thu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân đã trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và 62 suất quà cho cháu thiếu nhi, người cao tuổi tại đơn vị; Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Sở Y tế, Hội Doanh nhân đã trao quà cho Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng quà cho Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Hiện nay, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 87 đối tượng, trong đó có 4 người cao tuổi; 83 trẻ em. Năm học 2025-2026, 46 cháu xếp loại học lực khá, giỏi; 100% các cháu đạt hạnh kiểm tốt; có 14 cháu học đại học, cao đẳng.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tặng quà Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân vui Tết trung thu cùng các cháu Thiếu niên nhi đồng.

... chia quà cho các cháu thiếu nhi Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải chia quà cho các cháu thiếu nhi.