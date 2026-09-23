Đồng Tháp: Triển khai mô hình 'Trường - Trạm' chăm sóc răng miệng cho 1.000 học sinh

Đây là mô hình điểm đầu tiên được ra quân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong khuôn khổ Đề án 5628 của Bộ Y tế về nâng cao năng lực khám, chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030, gắn với mục tiêu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Học sinh được bôi vecni fluor dự phòng sâu răng.

Sau Lễ triển khai, đại biểu trực tiếp đến tham quan các khu vực tổ chức hoạt động chuyên môn nha học đường tại Trường Tiểu học Long Tiên. Tại đây, các đại biểu ghi nhận không khí làm việc khoa học, chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ trong việc tổ chức khám sàng lọc, lập nha bạ điện tử, thực hành bôi vecni fluor dự phòng sâu răng và hướng dẫn kỹ thuật chải răng trực quan trên mô hình hàm nhựa cho học sinh.

Học sinh được bác sĩ khám răng sau Lễ triển khai chương trình.

Chương trình ra quân đợt này diễn ra trong ngày 23 và 24-9, tiếp cận chăm sóc sức khỏe răng miệng cho 1.000 học sinh tiểu học với sự hỗ trợ chuyên môn của cán bộ y tế đến từ 9 xã phụ cận gồm: Mỹ Thiện, Kim Sơn, Tân Thuận Bình, Đồng Sơn, Phong Mỹ, Hòa Long, Thanh Bình, Lấp Vò, Thanh Mỹ.

Thành công bước đầu tại xã Long Tiên sẽ là tiền đề để ngành Y tế phối hợp ngành Giáo dục Đồng Tháp đánh giá rút kinh nghiệm, từng bước chuẩn hóa và nhân rộng mô hình “Trường - Trạm” ra toàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.