Sạt lở đèo Gia Bắc, tạm thời không cho phương tiện qua lại

Tối 23/9, ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 tiếp tục xảy ra sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Điểm sạt lở nằm tại Km50+1 quốc lộ 28, thuộc đoạn đèo Gia Bắc. Đây cũng là khu vực đang được các đơn vị thi công khắc phục điểm sạt lở cũ theo lệnh khẩn cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đất đá sạt xuống mặt đường tại đèo Gia Bắc.

Sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tổ chức canh gác, đặt biển cảnh báo tại hai đầu khu vực nguy hiểm. Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu, lựa chọn tuyến đường khác để tiếp tục hành trình.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Điền đã báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, đồng thời đề xuất tạm dừng phương tiện qua đèo Gia Bắc nhằm bảo đảm an toàn.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo tạm thời không cho phương tiện lưu thông qua đoạn Km43+500 - Km54+000 Quốc lộ 28 để thực hiện công trình khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, mưa kéo dài khiến nền đất tiếp tục bão hòa nước, gây nhiều khó khăn cho công tác thi công và xử lý các điểm sạt lở trên tuyến.