Kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc tại Đất Mũi

Các lực lượng phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: TTXVN phát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình bị nạn khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đất Mũi, khoảng trưa cùng ngày, dông lốc kèm mưa lớn đã làm sập hoàn toàn căn nhà của hộ ông Nguyễn Văn Bé (sinh năm 1972, tại ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi). Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 40 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đất Mũi đã lập tức cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ phối hợp với Đồn Biên phòng Đất Mũi, Công an xã đã hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả. Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", các lực lượng đã khẩn trương di dời tài sản, dọn dẹp cây cối đổ giáp ranh và thu gom vật liệu bị hư hỏng, đồng thời dựng lại lán tạm để gia đình ông Bé có nơi trú ngụ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/9, trên địa bàn ấp Trại Xẻo, xã Đất Mũi cũng xảy ra mưa lớn kèm theo dông, lốc, làm ảnh hưởng đến nhà ở của người dân. Cụ thể, hộ ông Ngô Văn Suốt (sinh năm 1978 ngụ tại ấp Trại Xẻo, xã Đất Mũi) bị tốc mái nhà sau, ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Các lực lượng phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: TTXVN phát.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng tại địa phương đến hiện trường thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình; đồng thời phối hợp cùng hộ dân khắc phục phần nhà bị thiệt hại bảo đảm an toàn, giúp hộ dân sớm ổn định sinh hoạt, yên tâm lao động, sản xuất.

Sự chủ động, phản ứng nhanh và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi cùng các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, giúp hộ dân bị nạn giảm bớt khó khăn ban đầu.

Theo ghi nhận, trên địa bàn tỉnh Cà Mau những ngày qua có mưa to đến rất to. Mưa to đã làm ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nhiều tuyến đường nội đô trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã bị ngập nặng khiến cho việc di chuyển, đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc thu hoạch các trà lúa của người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, tổng lượng mưa đo được trong 24 giờ qua tại nhiều trạm ở mức rất cao. Cụ thể, trạm Lương Thế Trân đạt 188,2mm, Tân Tiến (132,4mm), Đầm Dơi (109,4mm) và Tạ An Khương Đông (106,4mm)…

Các lực lượng phối hợp cùng người dân khắc phục phần nhà bị thiệt hại sau thiên tai. Ảnh: TTXVN phát.

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau cho biết, dù lượng mưa dự báo sẽ giảm từ ngày 25/9, nhưng từ ngày 27/9 đến 3/10, địa phương sẽ đối mặt với đợt triều cường Rằm tháng 8 Âm lịch với biên độ triều từ 3 - 3,6 m. Mức rủi ro thiên tai do ngập lụt được nâng lên cấp độ 2, nguy cơ gây ngập úng diện rộng tại vùng trũng thấp, ven sông, ven biển và làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất. Do vậy, các cấp chính quyền tỉnh Cà Mau đang tiếp tục chủ động các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.