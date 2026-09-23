Trao quyết định bổ nhiệm tân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì buổi làm việc và Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Chiều ngày 23/9/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn đã chủ trì buổi làm việc và Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa.

Lễ công bố có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Vụ Kế hoạch - Tài chính cùng toàn thể Ban lãnh đạo Viện.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Hồng thừa ủy quyền công bố Quyết định số 2318/QĐ-BCT ngày 15/9/2026 về việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà, Phó Viện trưởng, Phụ trách Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa. Ông Trần Mạnh Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 1,0.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Trần Mạnh Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh quyết định bổ nhiệm là sự ghi nhận đối với năng lực và quá trình cống hiến của ông Trần Mạnh Hà, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ vào khả năng dẫn dắt đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Trong định hướng chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đặc biệt nhấn mạnh vai trò cốt lõi của Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đối với các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển bền vững của ngành Công Thương. Đứng trước bối cảnh phát triển mới, đặc biệt là những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đặt ra từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Viện cần chủ động đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Đồng thời, đơn vị phải liên tục nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực nghiên cứu nhằm đáp ứng một cách hiệu quả nhất các yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn yêu cầu Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu để phục vụ tốt nhất yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ

Để cụ thể hóa mục tiêu này, Thứ trưởng giao nhiệm vụ cho tân Viện trưởng Trần Mạnh Hà trong việc xây dựng bộ máy đoàn kết, quán triệt nguyên tắc phân công nhiệm vụ minh bạch về con người, tiến độ và trách nhiệm. Hoạt động nghiên cứu cần bám sát nhu cầu thực tế, tối ưu hóa khả năng thương mại hóa và ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như công tác quản lý nhà nước. Song song với đó, đơn vị cần chủ động làm chủ các công nghệ hiện đại thuộc lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị và mở rộng liên kết với các viện, trường, doanh nghiệp cùng các cơ quan thuộc Bộ.

Tiếp thu các định hướng trên, tân Viện trưởng Trần Mạnh Hà trân trọng cảm ơn sự tin tưởng từ Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ. Trên cương vị mới, tân Viện trưởng cam kết sẽ cụ thể hóa các yêu cầu này bằng chương trình hành động thiết thực. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển đổi số và đưa kết quả khoa học vào phục vụ trực tiếp thực tiễn ngành. Đồng thời, ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Ban lãnh đạo Bộ cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động để đưa Viện phát triển bền vững.

Tân Viện trưởng Trần Mạnh Hà cam kết sẽ cụ thể hóa các yêu cầu của lãnh đạo Bộ bằng chương trình hành động thiết thực

Ngay sau buổi Lễ, tân Viện trưởng Trần Mạnh Hà đã báo cáo tổng quan về mô hình hoạt động của đơn vị. Với vị thế là tổ chức khoa học công nghệ công lập tập trung vào nghiên cứu ứng dụng, Viện đã ghi dấu ấn bằng nhiều sản phẩm công nghệ tiêu biểu như hệ thống cảnh báo và giám sát khí mêtan tự động tập trung. Đặc biệt trong mảng trí tuệ nhân tạo (AI), Viện đã phát triển thành công hệ thống kiểm tra ngoại quan dựa trên công nghệ thị giác máy và giải pháp giám sát hành vi công nhân ứng dụng phân tích hình ảnh tiên tiến.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Công Thương và Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa:

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quang Hồng công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà, Phó Viện trưởng, Phụ trách Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Trần Mạnh Hà

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Viện chúc mừng tân Viện trưởng Trần Mạnh Hà.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn làm việc với Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Phó Vụ trưởng Vũ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quang Hồng; Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Lâm Giang; Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Tào Thị Kim Vân (từ trái qua) tại buổi làm việc

Tân Viện trưởng Trần Mạnh Hà, Phó Viện trưởng Nguyễn Định Lượng, Phó Viện trưởng Dương Đức Anh (từ phải qua) tại buổi làm việc

Tân Viện trưởng Trần Mạnh Hà báo cáo tổng quan về mô hình hoạt động của đơn vị

Phó Viện trưởng Nguyễn Đình Lượng báo cáo tại buổi làm việc