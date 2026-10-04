Dự báo thời tiết ngày 4/10

Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ chiều tối và đêm không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mát, có nơi trời rét. Bắc Trung Bộ đến Huế có mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, mưa lớn cục bộ tập trung vào chiều tối.

Tại Lào Cai có mưa rào và dông; nhiệt độ dao động khoảng 16-25 độ C vào sáng sớm và cao nhất trong ngày khoảng 30 độ C. Đáng chú ý, từ chiều tối và đêm, không khí lạnh ảnh hưởng khiến mưa, dông có thể gia tăng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh, do đó người dân vùng núi, ven suối và khu vực taluy cần đặc biệt lưu ý.