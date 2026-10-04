Ngày 5/10 có mưa rào, dông ở vài nơi, đêm và sáng trời rét

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi có dông, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi có dông, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.

Ngày 5/10/2026 có mưa rào, dông ở vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi có dông, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Nhiều mây có mưa, mưa rào có nơi có dông, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Nhiều mây có mưa, mưa rào có nơi có dông, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Nhiều mây có mưa, mưa rào có nơi có dông, ngày giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Gió Đông Bắc cấp 2.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 6 - 8/10/2026: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.