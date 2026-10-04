Xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy vững chắc ngay từ khu dân cư

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân, đồng thời góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở.

Các đội dự thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tham gia Chung kết có 18 đội “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” tiêu biểu đến từ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, gồm: Long Xuyên, Mỹ Thới, Rạch Giá, Tịnh Biên, Hà Tiên, Thới Sơn, Phú Lâm, Châu Thành, Giồng Riềng, Ngọc Chúc, Bình Thạnh Đông, Phú Tân, Giang Thành, Cô Tô, Vĩnh Thạnh Trung, Đông Hòa, Vĩnh Phong và đặc khu Phú Quốc.

Các đội dự thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại Hội thi, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Hội thi được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/2001 - 04/10/2026). Hội thi gồm hai nội dung: thi lý thuyết và thi thực hành. Trong đó, phần thi lý thuyết tập trung vào kiến thức pháp luật, kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phần thi thực hành yêu cầu các đội vận dụng kỹ năng để xử lý tình huống chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Các đội dự thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hội thi không chỉ là dịp để các thành viên “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn góp phần củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản. Đặc biệt, việc thực hành xử lý các tình huống đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh giúp người dân nâng cao khả năng ứng phó khi sự cố xảy ra, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động xử lý ngay từ những phút đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đại tá Huỳnh Thanh Lâm nhấn mạnh, trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố ngay từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi thành viên “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết sẽ trở thành một nhân tố tích cực trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, góp phần xây dựng thế trận phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vững chắc ngay từ khu dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao giải cho các đội thi.

Ông Huỳnh Minh Luân, Tổ trưởng "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" xã Giang Thành cho biết, qua quá trình luyện tập và tham gia Hội thi, các thành viên có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích, nhất là kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người và di chuyển tài sản. Những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được từ Hội thi sẽ được các thành viên tiếp tục vận dụng vào thực tiễn, góp phần chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh tại địa bàn dân cư.