Giá heo hơi hôm nay 4/10: Tuần giảm giá bao trùm, dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 4/10, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, nhìn chung, đà giảm giá tiếp tục bao trùm thị trường heo hơi cả nước trong tuần vừa qua. Hiện tại, giá heo hơi trên toàn quốc đã lùi về dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 4/10:
*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:
Tuần vừa qua, thị trường heo hơi miền Bắc đã chứng kiến đà giảm giá kéo dài liên tục, thổi bay từ 3.000 -.5.000 đồng/kg tại tất cả các địa phương trong khu vực. Hiện tại, mặt bằng giá thu mua heo hơi trên toàn vùng hiện đã rơi xuống khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.
Trong đó, mức giảm mạnh nhất 5.000 đồng/kg ghi nhận tại Cao Bằng, rớt từ 59.000 đồng/kg xuống mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Nhóm các địa phương có giá heo giảm 4.000 đồng/kg bao gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La và Phú Thọ. Nhóm giảm 3.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:
Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng chứng kiến xu hướng giảm đồng loạt trong tuần qua, với mức hạ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg trên toàn địa bàn. Hiện giá giao dịch toàn khu vực đã lùi về dao động trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.
Cụ thể, so với giá trong phiên cuối tuần trước, mức giảm mạnh nhất 3.000 đồng/kg ghi nhận tại Quảng Trị. Mức giảm 2.000 đồng/kg diễn ra đồng loạt tại 10 tỉnh thành còn lại: Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:
Cùng giữ đà giảm theo xu hướng chung, giá heo hơi tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam đã rớt 2.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần vừa qua. Khảo sát mới nhất cho thấy các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. .
Trong đó, Đồng Tháp và An Giang là hai địa phương có giá heo hơi giảm 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, rớt từ 58.000 đồng/kg xuống mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Nhóm giảm 3.000 đồng/kg bao gồm Tây Ninh, Cần Thơ và Cà Mau. Mức giảm 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long.
Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:
Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 4/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.
Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-4-10-tuan-giam-gia-bao-trum-dao-dong-trong-khoang-54-000-56-000-dong-kg-451961.html