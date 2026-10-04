Giá heo hơi hôm nay 4/10: Tuần giảm giá bao trùm, dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 4/10, đà giảm giá tiếp tục bao trùm thị trường heo hơi cả nước trong tuần vừa qua, dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 4/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Tuần vừa qua, thị trường heo hơi miền Bắc đã chứng kiến đà giảm giá kéo dài liên tục, thổi bay từ 3.000 -.5.000 đồng/kg tại tất cả các địa phương trong khu vực. Hiện tại, mặt bằng giá thu mua heo hơi trên toàn vùng hiện đã rơi xuống khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giảm mạnh nhất 5.000 đồng/kg ghi nhận tại Cao Bằng, rớt từ 59.000 đồng/kg xuống mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Nhóm các địa phương có giá heo giảm 4.000 đồng/kg bao gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La và Phú Thọ. Nhóm giảm 3.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng chứng kiến xu hướng giảm đồng loạt trong tuần qua, với mức hạ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg trên toàn địa bàn. Hiện giá giao dịch toàn khu vực đã lùi về dao động trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Cụ thể, so với giá trong phiên cuối tuần trước, mức giảm mạnh nhất 3.000 đồng/kg ghi nhận tại Quảng Trị. Mức giảm 2.000 đồng/kg diễn ra đồng loạt tại 10 tỉnh thành còn lại: Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Cùng giữ đà giảm theo xu hướng chung, giá heo hơi tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam đã rớt 2.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần vừa qua. Khảo sát mới nhất cho thấy các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. .

Trong đó, Đồng Tháp và An Giang là hai địa phương có giá heo hơi giảm 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, rớt từ 58.000 đồng/kg xuống mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Nhóm giảm 3.000 đồng/kg bao gồm Tây Ninh, Cần Thơ và Cà Mau. Mức giảm 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 4/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)