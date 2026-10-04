[Video] Cảnh báo mưa lớn tại miền Bắc, có nơi trên 150mm
Từ sáng nay 4/10 đến sáng 5/10, miền Bắc có mưa trên diện rộng, với cường độ lớn nhất có thể vượt 150mm, nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.
Hà Nội bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh từ đêm nay. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh với nhiệt độ trong ngày dao động từ 21-25 độ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-canh-bao-mua-lon-tai-mien-bac-co-noi-tren-150mm-post992849.html