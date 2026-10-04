Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi tại Quảng Ninh ngày 04/10/2026
Trong 6 giờ tới, Quảng Ninh đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên và các khu vực lân cận.
Chiều 04/10/2026, cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc Quảng Ninh. Diễn biến thời tiết nguy hiểm dự báo tập trung trong 6 giờ tới.
Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
Các hiện tượng địa chất nguy hiểm như sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc và lũ quét ở các khe suối nhỏ có khả năng xuất hiện tại các địa bàn sau:
Đường Hoa
Ba Chẽ
Đầm Hà
Điền Xá
Đông Ngũ
Hải Hòa
Kỳ Thượng
Quảng Hà
Quảng Tân
Thống Nhất
Tiên Yên
Tác động thiên tai có thể xảy ra
Mưa lớn kéo dài cùng dòng chảy xiết làm tăng nguy cơ bão hòa đất trên các sườn dốc, taluy dương và các tuyến đường đèo dốc. Lũ quét trên các sông suối nhỏ có thể xuất hiện bất ngờ, gây cô lập cục bộ, chia cắt giao thông và uy hiếp an toàn tính mạng của người dân sinh sống ở vùng hạ lưu.
Bên cạnh đó, hiện tượng sụt lún đất đe dọa trực tiếp đến nhà ở, các công trình hạ tầng và hoa màu tại những khu vực có nền địa chất yếu.
Khuyến cáo hành động an toàn
Chủ động quan sát dấu hiệu: Người dân tại các khu vực cảnh báo cần chú ý các vết nứt trên tường nhà, mặt đất hoặc hiện tượng nước suối đột ngột chuyển màu đục để kịp thời sơ tán.
Tránh xa khu vực nguy hiểm: Tuyệt đối không băng qua các ngầm tràn, khe suối có dòng chảy xiết; hạn chế di chuyển qua các cung đường đèo dốc có nguy cơ sạt trượt.
Cập nhật thông tin: Theo dõi sát diễn biến từ hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trực tuyến của cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó nhanh chóng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-nguy-co-xay-ra-lu-quet-va-sat-lo-dat-o-nhieu-noi-tai-quang-ninh-ngay-04102026-467779.html