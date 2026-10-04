Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi tại Quảng Ninh ngày 04/10/2026

Chiều 04/10/2026, cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc Quảng Ninh. Diễn biến thời tiết nguy hiểm dự báo tập trung trong 6 giờ tới.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Các hiện tượng địa chất nguy hiểm như sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc và lũ quét ở các khe suối nhỏ có khả năng xuất hiện tại các địa bàn sau:

Đường Hoa

Ba Chẽ

Đầm Hà

Điền Xá

Đông Ngũ

Hải Hòa

Kỳ Thượng

Quảng Hà

Quảng Tân

Thống Nhất

Tiên Yên

Tác động thiên tai có thể xảy ra

Mưa lớn kéo dài cùng dòng chảy xiết làm tăng nguy cơ bão hòa đất trên các sườn dốc, taluy dương và các tuyến đường đèo dốc. Lũ quét trên các sông suối nhỏ có thể xuất hiện bất ngờ, gây cô lập cục bộ, chia cắt giao thông và uy hiếp an toàn tính mạng của người dân sinh sống ở vùng hạ lưu.

Bên cạnh đó, hiện tượng sụt lún đất đe dọa trực tiếp đến nhà ở, các công trình hạ tầng và hoa màu tại những khu vực có nền địa chất yếu.

Khuyến cáo hành động an toàn

Chủ động quan sát dấu hiệu: Người dân tại các khu vực cảnh báo cần chú ý các vết nứt trên tường nhà, mặt đất hoặc hiện tượng nước suối đột ngột chuyển màu đục để kịp thời sơ tán.

Tránh xa khu vực nguy hiểm: Tuyệt đối không băng qua các ngầm tràn, khe suối có dòng chảy xiết; hạn chế di chuyển qua các cung đường đèo dốc có nguy cơ sạt trượt.

Cập nhật thông tin: Theo dõi sát diễn biến từ hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trực tuyến của cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó nhanh chóng.