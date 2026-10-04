Hà Nội mưa dông kết thúc đợt nắng nóng bất thường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, uqa theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường/xã: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Hà Nội mưa dông do tác động của không khí lạnh. Ảnh: PV

Từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Hồng Hà, Tây Hồ, Cổ Loa, Vĩnh Thạnh, Bình Minh, Phú Lương, Kiến Hưng, …và các khu vực khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh đang di chuyển xuống, những ngày qua nhiệt độ miền Bắc và khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Nắng từ 6h đến gần 18h mới tắt khiến trời nóng như mùa hè.

Tại trạm Láng (Hà Nội), nhiệt độ ngày 29-30/9 đều vượt 38 độ C, trong đó ngày 29/9 lên 38,4 độ, vượt giá trị lịch sử 38,2 độ C ghi nhận ngày 8/9/2025. Các trạm Hoài Đức và Hà Đông cũng nóng trên 37 độ C trong hai ngày 29-30/9.

Một số nơi khác cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 9. Trạm Mai Châu (Phú Thọ) là 37,4 độ C, bằng mức cao nhất từng ghi nhận ngày 19/9/2017. Trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) là 34,4 độ, vượt kỷ lục cũ 34,3 độ C ngày 5/9/2020. Trạm Hưng Yên lên 37 độ, vượt mức 36,9 độ C ngày 29/9/2026.

Về diễn biến không khí lạnh, hiện nay (4/10), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 07h phổ biến 26-29 độ.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội: đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối 04/10 đến sáng 05/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 05/10 trời chuyển lạnh.

Trên biển từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ sáng ngày 4/10 đến sáng 5/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.