Buổi lễ là dịp tri ân các thế hệ những người dân Hải Phòng lên miền núi khai hoang, lập nghiệp; ghi nhận những đóng góp của bà con đối với quê hương mới, đồng thời vun đắp tình đoàn kết giữa Hải Phòng và Lào Cai.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trịnh Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 65 năm Nhân dân Hải Phòng lên xây dựng quê hương Lào Cai.

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hai địa phương; đại diện các sở, ban, ngành, xã, phường, các hội đồng hương và hơn 800 hội viên tiêu biểu thuộc 19 hội cơ sở của Hội đồng hương Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai.

Diễn văn do ông Trần Trọng Dương - Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai trình bày đã ôn lại hành trình các thế hệ người Hải Phòng rời quê hương lên khai hoang, lập nghiệp, cùng đồng bào các dân tộc Lào Cai xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đất biên giới phía Bắc Tổ quốc.

Ông Trần Trọng Dương - Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Mối quan hệ giữa hai địa phương được vun đắp từ những năm đầu khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

Năm 1955, Hải Phòng đưa 7.400 công nhân lên tham gia khôi phục tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Ngày 12/11/1961, Đảng bộ hai tỉnh Kiến An (nay thuộc thành phố Hải Phòng) và Lào Cai ký nghị quyết liên tịch kết nghĩa toàn diện, trọng tâm là đưa đồng bào Kiến An lên xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại Lào Cai.

Đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương dự Lễ kỷ niệm 65 năm Nhân dân Hải Phòng lên xây dựng quê hương Lào Cai.

Hơn 800 hội viên tiêu biểu thuộc 19 hội cơ sở của Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai dự lễ kỷ niệm.

Đoàn khai hoang đầu tiên có hơn 212 cán bộ, đảng viên và người lao động lên xây dựng Hợp tác xã tập trung Sơn Hải tại địa bàn Bảo Thắng. Giai đoạn 1962 - 1965, hàng nghìn gia đình với hơn hai vạn nhân khẩu tiếp tục lên Lào Cai lập nghiệp, thành lập thêm 25 hợp tác xã tập trung và 52 hợp tác xã xen ghép tại Bảo Thắng, Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà, Sa Pa.

Trong điều kiện sinh hoạt, sản xuất còn nhiều thiếu thốn, bà con cùng đồng bào địa phương khai hoang, mở ruộng, dựng nhà, làm đường, xây dựng trường học, trạm y tế. Hải Phòng còn cử hàng trăm cán bộ khoa học, kỹ thuật, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên lên công tác tại Lào Cai. Nhiều người dành cả tuổi thanh xuân cho vùng cao, không ít người ở lại, gắn bó lâu dài với quê hương mới.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, tặng hoa, chúc mừng Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, tặng hoa, chúc mừng Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ biên giới, con em người Hải Phòng cùng thanh niên các dân tộc Lào Cai đã tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Nhiều người đã anh dũng hy sinh; nhiều người trưởng thành trong lực lượng quân đội, công an và trên các lĩnh vực công tác khác.

65 năm qua, hơn 4 vạn người dân gốc Hải Phòng thuộc 3 - 4 thế hệ đã sinh sống, làm việc tại Lào Cai. Các doanh nghiệp, chủ trang trại là con em Hải Phòng đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách nhà nước mỗi năm. Đời sống của bà con từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm hơn 40%.

Sau khi hợp nhất với Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Yên Bái và Hội đồng hương Hải Dương tại Lào Cai, Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai có gần 4.000 hội viên, sinh hoạt tại 19 hội cơ sở. Hội duy trì các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ hội viên; khuyến học, khuyến tài; kết nối bà con với quê hương và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của các thế hệ người Hải Phòng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đồng chí khẳng định, từ những ngày đầu khai hoang gian khó cho đến hôm nay, bà con đã cùng đồng bào các dân tộc miền núi chia sẻ khó khăn, xây dựng cuộc sống, đóng góp sức lực, trí tuệ cho quê hương mới. Qua nhiều thế hệ, người Hải Phòng đã trở thành cư dân của Lào Cai, gắn bó với mảnh đất này bằng tình cảm và trách nhiệm.

Đồng chí đánh giá cao vai trò của Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai trong việc gắn kết cộng đồng, vun đắp tình cảm giữa hai địa phương.

Đồng chí nêu rõ, các công trình như Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, Nhà sinh hoạt cộng đồng Sơn Hải,... cùng các hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, khuyến học của Hải Phòng đã góp phần chăm lo đời sống người dân, lưu giữ tình nghĩa giữa hai quê hương.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chúc mừng Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá mong muốn Hội đồng hương Hải Phòng tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự; quan tâm người cao tuổi, gia đình chính sách và các hộ còn khó khăn.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương của Lào Cai tiếp tục tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố Hải Phòng và tỉnh Lào Cai tăng cường hợp tác về logistics, cảng cạn, thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch, gắn kết cửa khẩu Lào Cai với cảng biển Hải Phòng để cùng phát triển.

﻿Đồng chí Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bày tỏ sự trân trọng đối với các thế hệ bà con đã rời quê hương lên khai hoang, lập nghiệp, dành sức lực và trí tuệ xây dựng Lào Cai.

Đồng chí cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đón nhận, sẻ chia, giúp đỡ bà con từ những ngày đầu khó khăn đến khi ổn định cuộc sống, trưởng thành trên quê hương mới.

Đồng chí Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng hoa, chúc mừng Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai.

Đồng chí mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ nguồn cội, thể hiện tình yêu quê hương bằng việc học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng.

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng trao quà của thành phố tặng Quỹ Khuyến học Nguyễn Bỉnh Khiêm và Hội đồng hương Hải Phòng tỉnh Lào Cai.

Đồng chí cũng đề nghị Hội đồng hương Hải Phòng tiếp tục quan tâm đến thế hệ trẻ, các gia đình khó khăn; gìn giữ tư liệu, hiện vật về hành trình khai hoang, lập nghiệp để thế hệ con cháu hiểu và tiếp nối truyền thống của cha ông.

Đại biểu ôn lại những kỷ niệm về những ngày đầu từ Hải Phòng lên Lào Cai khai hoang, lập nghiệp.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại những ngày đầu khai hoang, lập nghiệp còn nhiều gian khó, và được đồng bào các dân tộc Lào Cai sẻ chia, giúp đỡ, cùng nhau gây dựng cuộc sống.

Tiếp nối truyền thống ấy, các thế hệ người Hải Phòng tại Lào Cai khẳng định quyết tâm đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, đóng góp xây dựng hai quê hương và vun đắp tình cảm gắn bó giữa hai địa phương.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thành phố Hải Phòng trao tặng Bằng khen.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp trong xây dựng, phát triển Hội đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai, thực hiện công tác an sinh xã hội và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Lào Cai và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.