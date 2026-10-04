Phú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027

Cảnh quan đường tỉnh 975 được quy hoạch như dải sinh thái xanh xuyên suốt. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Trước thềm APEC 2027, công tác quy hoạch và tổ chức giao thông tại Phú Quốc được định hướng theo nguyên tắc chủ động đi trước, kết hợp giữa phát triển hạ tầng, công nghệ, vận tải công cộng và tổ chức giao thông.

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, các tuyến đường quan trọng như đường tỉnh 975, Đại lộ APEC và những tuyến kết nối sân bay phải đồng thời đáp ứng yêu cầu phục vụ an toàn, thông suốt trong thời gian diễn ra APEC 2027 và nhu cầu vận hành lâu dài của đảo.

Phương án phân luồng cần có tính linh hoạt, cho phép bố trí tuyến, làn ưu tiên phục vụ sự kiện nhưng vẫn bảo đảm nhu cầu đi lại bình thường của người dân và du khách. Các nút giao cũng cần được tổ chức khoa học nhằm giảm ùn tắc và hạn chế xung đột giao thông.

Một yêu cầu khác là hệ thống báo hiệu và chỉ dẫn giao thông phải được chuẩn hóa, thống nhất, sử dụng song ngữ Việt - Anh kết hợp với các biểu tượng quốc tế để thuận tiện cho khách quốc tế. Cùng với đó, phần mềm quản lý tập trung và hệ thống camera giám sát sẽ hỗ trợ cập nhật, cảnh báo và điều tiết giao thông theo thời gian thực.

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng quy hoạch giao thông Phú Quốc cần có tầm nhìn dài hạn, đủ năng lực đáp ứng tốc độ phát triển du lịch, đô thị hóa và phương tiện cá nhân. Bên cạnh đầu tư hạ tầng đường bộ, đảo cần phát triển hệ thống giao thông tĩnh với các bãi đỗ tập trung, đa tầng, thông minh tại khu vực trung tâm và các điểm du lịch.

Việc tăng kết nối giữa sân bay, cảng biển, khu đô thị và các điểm du lịch cũng được đặt ra, cùng với phát triển giao thông xanh, hạ tầng cho phương tiện phi cơ giới, trạm sạc và vận tải công cộng.

Sau giai đoạn thí điểm trên 5 tuyến đường, các giải pháp được đánh giá trên cơ sở an toàn, năng lực thông hành, mức độ chấp hành và hiệu quả hạ tầng để xây dựng bộ tiêu chí chung. Các tuyến phục vụ APEC 2027, kết nối sân bay, cảng biển, khu vực sự kiện, lưu trú và du lịch trọng điểm sẽ được ưu tiên nhân rộng.

Về lâu dài, hệ thống vận tải hiện có sẽ được tích hợp với đường bộ và đường sắt đô thị, từng bước đưa dữ liệu vào Trung tâm ITS để giám sát, điều hành theo thời gian thực. Mục tiêu là biến các công trình phục vụ APEC 2027 thành nền tảng cho mạng lưới giao thông an toàn, thông minh và thân thiện tại Phú Quốc.