TPHCM chủ động ứng phó mưa lớn, triều cường vượt báo động 3 trong mùa mưa bão

Mưa lớn gây ngập lụt tại TPHCM. Ảnh: Internet

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ nay tới ngày 10/10, thời tiết TPHCM và Nam Bộ có mưa to, mưa tập trung chiều tối và đêm, tuy nhiên có những ngày còn có mưa trong buổi sáng.

Đặc biệt các khu vực đô thị cần đề phòng khả năng mưa lớn xuất hiện vào thời điềm tan tầm , ảnh hưởng tới các các hoạt động giao thông do ngập.

Trước nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng, sạt lở, Chủ tịch UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại trạm Phú An có thể đạt 1,70-1,75m, xuất hiện trong khoảng từ ngày 27 đến 29/10, vượt báo động 3 từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều dự báo đạt 1,82-1,87m, cao hơn báo động 3 từ 0,22-0,27m.

Bên cạnh đó, trong thời gian từ ngày 1 đến 10/10, khu vực TPHCM có khả năng xuất hiện mưa dông, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập tại những khu vực có khả năng tiêu thoát nước kém, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại các khu vực ven sông và vùng trũng thấp.

Trước tình hình trên, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Các địa phương phải khẩn trương rà soát những khu vực xung yếu, đặc biệt là các địa bàn từng xảy ra mưa lớn, ngập sâu; tổ chức khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, cần tăng cường kiểm tra, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Thành phố cũng yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tuyệt đối không để người dân, phương tiện đi qua những nơi ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện phục vụ sơ tán dân, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp.

Đối với các công trình thủy lợi, thoát nước, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị quản lý cần rà soát phương án bảo đảm an toàn cho công trình ngầm, hầm, đê điều, hồ chứa, nhất là những công trình đang thi công. Việc vận hành cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm phải được thực hiện hiệu quả, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng.

UBND TPHCM đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, chặt tỉa cây xanh, hạn chế nguy cơ gãy đổ khi xảy ra giông gió, mưa lớn. Các đơn vị liên quan phải bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để nhanh chóng xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Công an TPHCM được giao bố trí máy bơm nước di động để xử lý các điểm ngập úng, đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong tổ chức điều tiết giao thông tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập úng, triều cường và mưa lớn.

Đối với các hồ chứa, UBND TPHCM yêu cầu đơn vị quản lý chủ động vận hành, điều tiết để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm ngập cho khu vực hạ du. Việc vận hành phải được tính toán phù hợp, tránh để triều cường, mưa lớn kết hợp với xả lũ gây bất lợi cho các khu vực dân cư phía hạ lưu.

Các đơn vị quản lý hồ chứa cần tăng cường cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết, bảo đảm an toàn cho người dân trong mọi tình huống.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, nhất là trong những ngày nghỉ, ngày cuối tuần, để theo dõi sát diễn biến thiên tai, dự kiến các tình huống xấu nhất và kịp thời triển khai phương án ứng phó.

UBND TPHCM cũng đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo về diễn biến thiên tai, thời tiết bất lợi; đồng thời hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.