Không khí lạnh tràn về gây mưa lớn, dông lốc, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất từ đêm 4/10

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10/2026, đợt không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân phòng tránh mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: Khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Ngành chức năng yêu cầu sẵn sàng phương án phòng, chống ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư tập trung. Đồng thời, tăng cường truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội để hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho nhân dân; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sinh hoạt, làm việc hoặc đi lại qua các khu vực ngầm tràn, ven sông, suối và những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Đặc biệt, các cơ quan, địa phương phải duy trì trực ban 24/24h để tiếp nhận, xử lý tình huống; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân di dời.