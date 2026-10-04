Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai; gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

(Ảnh minh họa: VĂN YÊN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 4/10, lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động ở trên mức báo động II. Cụ thể, lúc 7 giờ sáng nay (4/10), mực nước tại trạm Tà Lài là 112,52m, trên báo động II 0,02m.

Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục dao động ở trên mức báo động II.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai, bao gồm xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa và Định Quán.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- hội.

Tàu thuyền trên biển đề phòng gió giật, sóng cao, biển động

Ngoài ra, sáng nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía nam. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Ngày và đêm nay (4/10), vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo, ngày và đêm 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh; vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.