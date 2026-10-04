Không khí lạnh áp sát, miền Bắc mưa to 'sầm sập' nơi nào?

Tin không khí lạnh sắp về miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 4/10 bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 7h phổ biến 26-29 độ.

Trên đất liền: khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội: đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Dự báo miền Bắc có mưa khi đón không khí lạnh. Ảnh minh họa (nguồn: Truyền hình Quảng Ngãi).

Trên biển: từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Cảnh báo từ sáng ngày 4/10 đến sáng 5/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay (4/10)

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22–24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28–30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gần sáng mai, trời chuyển lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28–31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng trung du và đồng bằng sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ; chiều tối và đêm gió đông bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32–35 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực này có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31–34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32–34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.