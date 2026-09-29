Dự báo thời tiết ngày 29/9

Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến có nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Tại Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp, sau bị nén dịch dần xuống phía Nam bởi áp cao lục địa tăng cường yếu từ phía Bắc nên các địa phương trong tỉnh có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; vùng núi cao đêm và sáng trời lạnh.

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