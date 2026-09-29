Phú Quốc kiện toàn 51 chi bộ khu phố, thành lập 15 chi bộ cơ quan

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc Đặng Thị Hồng Gấm trao quyết định thành lập mới các chi bộ.

Chiều 29/9, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Theo đó, Đảng ủy đặc khu kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành 51 chi bộ khu phố; thành lập 15 chi bộ các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan UBND đặc khu; đồng thời công bố quyết định kết thúc hoạt động 2 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy đặc khu.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc Đặng Thị Hồng Gấm đề nghị các cấp ủy được kiện toàn, thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục; hoàn tất bàn giao hồ sơ, thủ tục công tác Đảng, rà soát quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên.

Đối với 51 chi bộ khu phố, bà Đặng Thị Hồng Gấm đề nghị tiếp tục kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, bám sát địa bàn và nắm tình hình cơ sở.