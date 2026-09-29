Thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch giữa Hà Nội và địa phương của Đức

Đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội tại Toà thị chính Frankfurt. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 28/9, tại Tòa thị chính Römer ở thành phố Frankfurt, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do bà Phạm Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, dẫn đầu, đã làm việc với lãnh đạo thành phố Frankfurt am Main, bang Hessen, nhằm trao đổi về các cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế, du lịch giữa hai thành phố.

Thị trưởng, đồng thời phụ trách kinh tế thành phố Frankfurt, Nils Kößler, đánh giá Hà Nội và Frankfurt là “những động lực của các khu vực và cửa ngõ ra thế giới”, đồng thời cho rằng tiềm năng mở rộng hợp tác giữa hai thành phố còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ bền vững, thương mại và tài chính.

Theo ông Kößler, Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế năng động của Đông Nam Á, có tốc độ tăng trưởng cao, năng lực đổi mới và ngành công nghiệp hướng tới tương lai.

Trong khi đó, Frankfurt là một trong những trung tâm tài chính và logistics hàng đầu châu Âu, có sân bay quốc tế và trung tâm dữ liệu DE-CIX, qua đó có thể trở thành “điểm khởi đầu lý tưởng cho các doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.”

Bà Phạm Thị Thanh Mai cho biết Hà Nội mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Frankfurt và bang Hessen, đồng thời kỳ vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách từ Frankfurt và Hessen đến Hà Nội.

Theo bà, đối với nhiều người Việt Nam, Frankfurt là “cửa ngõ vào Đức.” Các đường bay thẳng từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới Frankfurt, cùng quan hệ kinh tế ngày càng phát triển, là nền tảng quan trọng thúc đẩy kết nối giữa hai bên. Quan hệ văn hóa cũng được củng cố thông qua các hoạt động của Viện Goethe tại Hà Nội và nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Hợp tác kinh tế giữa Frankfurt và Việt Nam đã được hình thành từ nhiều năm qua. Cơ quan Phát triển kinh tế Frankfurt bắt đầu quan hệ với Việt Nam sau chuyến thăm năm 2009. Một năm sau, VietinBank thiết lập sự hiện diện tại Frankfurt. Trong giai đoạn 2022-2023, Cơ quan Xúc tiến đầu tư và tiếp thị địa điểm Frankfurt Rhine-Main (FRM GmbH) mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức của Frankfurt và bang Hessen cũng đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Messe Frankfurt tổ chức và tham gia các hội chợ tại Việt Nam; Deutsche Bank và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), đều có trụ sở tại Frankfurt, có văn phòng và chi nhánh tại Việt Nam. Một số doanh nghiệp Đức ở bang Hessen như Messer, Stada và Braun cũng đã phát triển cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Phía Frankfurt đánh giá Việt Nam trong những thập niên qua đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á, hiện nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong đó Hà Nội giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia./.