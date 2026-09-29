Tối 29/9, dự báo viên Thúy Nga, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thông tin về diễn biến đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến nước ta.

Theo bà Thúy Nga, từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Khối không khí lạnh này gây mưa cho khu vực vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10.

Từ ngày 1/10, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm khoảng 2-3 độ C so với hiện nay, phổ biến 32-34 độ C. Nắng nóng không còn duy trì.

Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài thêm khoảng 2 ngày. Từ ngày 2/10, nắng nóng tại khu vực này kết thúc, nhiệt độ phổ biến 32-34 độ C.

Bắc Bộ sắp đón hai đợt không khí lạnh, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C. Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này có khả năng gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, đồng thời khiến nền nhiệt giảm đáng kể, thời tiết chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ trong đợt này có khả năng giảm xuống 20-23 độ C, riêng khu vực vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Theo nhận định thời tiết từ đêm 1/10 đến ngày 9/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ đêm 1 đến ngày 2/10, khu vực này có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Khoảng từ đêm 3/10, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày 4-5/10, khu vực tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Khoảng ngày 4-6/10, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ khoảng đêm 5-6/10, mưa rào và dông rải rác xuất hiện trở lại.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng Cao nguyên Trung Bộ, trong thời kỳ từ ngày 2-4/10, mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi.