Khi nào mưa lạnh bao phủ miền Bắc?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/9 đến ngày 8/10, thời tiết tại Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khoảng đêm 30/9 đến ngày 2/10, mưa rào rải rác và dông có thể xuất hiện ở một số nơi. Đến khoảng ngày 4–5/10, khu vực này có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa rào và dông được dự báo xảy ra vài nơi. Khoảng ngày 4–6/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Không khí lạnh kèm mưa bao phủ miền Bắc từ đêm mai. Ảnh: Tuấn Anh

Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Khoảng đêm 5/10 và ngày 6/10, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện rải rác.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác được dự báo xuất hiện vào chiều và tối. Riêng Cao nguyên Trung Bộ trong thời kỳ từ ngày 1–4/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác được dự báo có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng. Cơ quan khí tượng tiếp tục lưu ý, trong thời gian xảy ra mưa dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xuất hiện.

Trước diễn biến thời tiết, chuyên gia khuyến cáo chính quyền các cấp và người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn từ 1–3 ngày. Việc cập nhật thông tin kịp thời sẽ giúp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, xây dựng phương án ứng phó phù hợp, góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất và đời sống dân sinh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 29/9 đến ngày 1/10

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng. Từ gần sáng và ngày 1/10, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối 30/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 1/10 đến ngày 9/10

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm 01-02/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng từ đêm 03/10 khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày 04-05/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 04-06/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng đêm 5-6/10, có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời kỳ từ 2-4/10 có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.