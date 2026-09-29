Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Timor-Leste

Đại sứ Phạm Bình Đàm trình Quốc thư lên Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Tại buổi tiếp riêng sau lễ trình Quốc thư, Đại sứ Phạm Bình Đàm chuyển lời chào và lời thăm hỏi tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta.

Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ngày 22/9 tại New York, bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc, đã góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ hai nước.

Tổng thống José Ramos-Horta đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam và Timor-Leste thời gian qua; ghi nhận kinh nghiệm công tác của Đại sứ Phạm Bình Đàm và tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển của Việt Nam, Tổng thống José Ramos-Horta nhấn mạnh, kinh nghiệm của Việt Nam là nguồn tham khảo và cảm hứng quan trọng đối với Timor-Leste, đồng thời khẳng định người dân Timor-Leste luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam.

Tổng thống José Ramos-Horta mong muốn, Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Timor-Leste đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có tăng số suất học bổng cho cán bộ, sinh viên Timor-Leste trong các lĩnh vực hành chính công, kỹ thuật và nông nghiệp. Nhân dịp này, Tổng thống José Ramos-Horta chuyển lời mời lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Timor-Leste vào thời điểm thích hợp.

Đại sứ Phạm Bình Đàm bày tỏ vinh dự được giao trọng trách Đại sứ thường trú đầu tiên của Việt Nam tại Timor-Leste; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong nhiệm kỳ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đối tác Timor-Leste nhằm củng cố tình hữu nghị, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Đại sứ cảm ơn và sẽ chuyển lời mời của Tổng thống tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Đại sứ Phạm Bình Đàm và Phu nhân trước Lễ trình Quốc thư. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Đại sứ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hỗ trợ Timor-Leste hội nhập sâu rộng và hiệu quả trong ASEAN, trong đó có quá trình chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029; đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Việt Nam và Timor-Leste thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/7/2002. Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste đi vào hoạt động từ tháng 4/2026. Thời gian qua, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên, gần đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Xanana Gusmão (tháng 6/2026) và cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống José Ramos-Horta tại New York (tháng 9/2026).

Việc Đại sứ thường trú đầu tiên trình Quốc thư trước thềm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2002-2027) tạo thuận lợi để hai nước Việt Nam tại Timor-Leste mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, an ninh lương thực, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân.