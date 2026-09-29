TP.HCM thí điểm 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi

TP.HCM dự kiến thí điểm 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Vũng Tàu, Chánh Hưng và Bắc Tân Uyên, thay cho phương án tập trung một điểm. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Sống lâu hơn là một thành tựu, nhưng khi tuổi thọ tăng, bài toán đặt ra không chỉ là chăm sóc người cao tuổi khi họ mắc bệnh. Quan trọng hơn là làm sao để họ tiếp tục vận động, giao tiếp, tự chủ và được hỗ trợ đúng với mức độ sức khỏe của mình.

Đây cũng là lý do TP.HCM đang nghiên cứu một mô hình chăm sóc người cao tuổi theo nhiều tầng, thay vì chỉ tập trung vào hình thức dưỡng lão truyền thống. Thành phố hiện có khoảng 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số.

Đây là nội dung được nêu ra tại hội thảo “Sức khỏe cộng đồng lần thứ 5 - Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng và vai trò của lực lượng trong thích ứng với già hóa dân số” do Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức chiều 29/9.

Một mô hình khó có thể đáp ứng tất cả

Theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, thống kê năm 2025 cho thấy người cao tuổi tại thành phố ước khoảng 1,57 triệu người, tương đương 11,4% dân số.

"Già hóa dân số là một xu hướng tất yếu của quá trình phát triển xã hội và đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi", ông Phước nói.

Theo ông, tuổi thọ của người dân ngày càng được nâng lên là một thành tựu đáng trân trọng. Tuy nhiên, cùng với việc sống lâu hơn, nhu cầu được sống khỏe, sống an toàn, duy trì khả năng tự chủ, giao tiếp xã hội và có đời sống tinh thần tích cực cũng ngày càng quan trọng.

Thực tế, người cao tuổi không phải một nhóm đồng nhất về sức khỏe và nhu cầu chăm sóc. Có người vẫn khỏe mạnh, tự chăm sóc bản thân và chỉ cần không gian phù hợp để vận động, giao lưu. Có người bắt đầu suy giảm khả năng vận động, cần phục hồi chức năng hoặc theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Một số người đang sống chung với bệnh mạn tính nhưng tình trạng ổn định, cần được hướng dẫn để duy trì sức khỏe và hạn chế biến chứng. Trong khi đó, có những gia đình vẫn muốn trực tiếp chăm sóc cha mẹ, ông bà nhưng gặp khó khăn về thời gian, kiến thức hoặc điều kiện chăm sóc vào ban ngày.

TP.HCM có khoảng 1,57 triệu người cao tuổi. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo lãnh đạo Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, sự đa dạng này đòi hỏi các dịch vụ chăm sóc phải được thiết kế theo từng nhu cầu và mức độ can thiệp.

Từ thực tế trên, chăm sóc người cao tuổi được đặt trong phạm vi rộng hơn việc khám và điều trị bệnh. Các dịch vụ có thể bao gồm phòng ngừa bệnh tật, theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng, phòng ngừa tai nạn, đồng thời hỗ trợ đời sống tinh thần, giao tiếp xã hội và duy trì khả năng tự lập.

Theo đó, mô hình cần phù hợp với nhu cầu chăm sóc và 3 mức độ can thiệp. Thành phố đồng thời cần rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng tầng dịch vụ, đề xuất cơ chế tổ chức, hoạt động và nguồn lực để xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi đồng bộ, liên thông.

Thay đổi phương án, mở rộng thành 3 cơ sở

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đang nghiên cứu mô hình tổ hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng phân tầng.

Theo phương án hiện nay, mô hình dưỡng lão tầng 2 và tầng 3 sẽ được thí điểm tại 3 khu vực gồm phường Vũng Tàu, phường Chánh Hưng và khu vực Bắc Tân Uyên.

Các cơ sở được định hướng phù hợp với đặc điểm dân cư từng khu vực và kết nối với hệ thống y tế, bảo trợ xã hội.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, cho biết phương án này được phát triển sau quá trình khảo sát, trao đổi và tiếp thu ý kiến.

So với phương án ban đầu là tập trung tại một điểm chăm sóc ban ngày, phương án hiện nay chuyển sang thí điểm 3 cơ sở tại 3 khu vực.

Việc xây dựng mô hình theo hướng phân tầng nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người cao tuổi, từ nhóm còn khả năng tự chăm sóc đến những người cần hỗ trợ nhiều hơn về sức khỏe và sinh hoạt.