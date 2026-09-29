Yêu cầu đánh giá, xếp loại cán bộ theo quý nghiêm túc, thực chất

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2026, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với chuyên môn, triển khai các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hoạt động đoàn thể. Trọng tâm là tham mưu Tỉnh ủy phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh thảo luận về đẩy mạnh chuyển đổi số và số hoá dữ liệu đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐU về phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đề án số 08-ĐA/ĐU về phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh nêu ý kiến về quan tâm giáo dục chính trị và quản lý cán bộ, đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được triển khai theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ. Đảng ủy tập trung xây dựng danh mục vị trí việc làm, đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI đối với cán bộ.

Đảng uỷ đã ban hành tiêu chí đánh giá mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; thành lập các tổ công tác dự, đánh giá sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Mai Hoa

Trong chuyển đổi số, đến ngày 31/5/2026, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã ứng dụng hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện nộp đảng phí qua mạng. Đây là một trong những nội dung được Đảng ủy tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại phiên họp, các thành viên dự họp đã thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó quan tâm lãnh đạo các tổ chức Đảng nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận nhân dân trước những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; kịp thời tuyên truyền, định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đồng thời, qua thực tiễn triển khai nhiệm vụ, chủ động rà soát, điều chỉnh phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sát tình hình, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp và Điều lệ Đảng được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh nêu ý kiến thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Phiên họp cũng tiến hành thảo luận, cho ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; dự thảo kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Cuộc họp cũng cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh; công tác đánh giá, xếp loại quý III/2026 đối với Phó Bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ và Bí thư cấp uỷ cơ sở.

Đồng chí Vương Quang Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nêu ý kiến thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình được ban hành từ đầu năm nghiêm túc, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ, vừa phòng ngừa, hạn chế sai phạm, khuyết điểm ngay từ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và dữ liệu số trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm các chủ trương được triển khai thống nhất, hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, chủ động nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động và dư luận xã hội để kịp thời tuyên truyền, định hướng gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm các cơ quan, đơn vị hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từng bước số hóa quy trình và dữ liệu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Phải chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập và thực hành”, gắn với chức trách, nhiệm vụ, phương pháp công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng lựa chọn một số nhiệm vụ khó, khâu yếu, điểm nghẽn thuộc phạm vi phụ trách để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến cụ thể; đánh giá bằng sản phẩm, chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc. Đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nhất là trong đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý việc khó, việc mới, việc phức tạp; gắn thực hiện Chỉ thị số 07 với Đề án số 08 của Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh về phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh làm việc với Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Việc đánh giá, xếp loại quý III/2026 đối với Phó Bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ và Bí thư cấp uỷ cơ sở, cần thực hiện nghiêm túc, thực chất, bám sát việc thực hiện quy chế làm việc và triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết chỉ thị của Đảng các cấp làm thước đo.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh làm việc với Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của nhà trường.