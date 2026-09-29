Thanh Hóa: Sườn đồi bị nứt, hàng chục hộ dân phải sơ tán

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, tại bản Lốc Tong, khu vực đồi Pu Già xuất hiện các vết nứt, sụt lún rộng 0,5 - 1m, kéo dài khoảng 600m theo sườn đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và tuyến quốc lộ 217.

Khu vực đồi Pu Già, bản Lốc Tong xuất hiện các vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 600m theo sườn đồi, nứt, lún sâu nhất từ (0,5 - 1,5m).

Đang thu dọn những vật dụng còn lại sau khi chuyển nhà, chị Hà Thị Duôn, ở bản Lốc Tong, cho biết ngôi nhà mới xây từ năm 2019 nhưng nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng của mưa lớn và các vết nứt kéo dài xuất hiện trên sườn đồi Pu Già. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã vận động gia đình di chuyển đến nhà người thân ở tạm.

"Giờ tôi mong nhà nước sớm bố trí, hỗ trợ cho nhà tôi đến nơi ở mới được an toàn hơn, để chúng tôi an cư lạc nghiệp", chị Duôn chia sẻ thêm.

Chị Hà Thị Duôn đang thu dọn lại những thứ còn sót lại sau khi di chuyển đến nhà người thân ở tạm.

Cùng chung mong muốn với chị Duôn, anh Vi Văn Quan, trú tại bản Lốc Tong cho biết, gia đình làm nhà tại đây từ những năm 2000. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến quả đồi phía bên kia quốc lộ 217 xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Mỗi khi trời mưa, gia đình anh phải di chuyển đến nhà người thân ở tạm, chỉ trở về khi thời tiết tạnh ráo.

“Tôi chỉ mong cấp trên hỗ trợ gia đình được di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn”, anh Quan nói.

Ngày 29/9, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ cho biết, sau khi phát hiện các vết nứt trên sườn đồi phía sau nhà dân tại bản Lốc Tong và Trung Xuân, xã đã tổ chức kiểm tra, đồng thời báo cáo UBND tỉnh. Hiện tỉnh đã cử đoàn liên ngành đến kiểm tra, đánh giá tình hình.

Anh Vi Văn Quan đang sắp xếp lại những đồ đạc sau khi quay về nhà.

“Xã cũng đã đề xuất tỉnh bố trí tái định cư cho người dân. Trong thời gian chờ tỉnh phê duyệt phương án, đối với các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp, xã đã di dời người và tài sản đến nơi an toàn”, ông Hà cho biết.

Theo báo cáo của UBND xã Trung Xuân, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9 - 19/9, tại một số khu dân cư trên địa bàn bản Lốc Tong và Trung Xuân xuất hiện các vết nứt trên sườn đồi phía sau nhà dân.

Tại bản Lốc Tong, khu vực đồi Pu Già xuất hiện các vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 600m theo sườn đồi, độ sâu từ 0,5 - 1,5m so với vị trí ban đầu. Khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 28 hộ dân với 131 nhân khẩu và tuyến quốc lộ 217.

Hiện xã đã di dời người và tài sản của 8 hộ dân với 32 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời sơ tán 20 hộ dân với 99 nhân khẩu còn lại.

Khu vực đồi Pu Già, bản Lốc Tong xuất hiện các vết nứt đang đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của 28 hộ dân/131 nhân khẩu và tuyến đường quốc lộ 217.

Tại bản Trung Xuân, có 2 khu vực dân cư xuất hiện vết nứt. Cụ thể, tại khu Piềng Trang, trên đồi Lặc Trang cao khoảng 250m, xuất hiện các vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 250m theo sườn đồi; vị trí nứt, lún sâu nhất từ 0,7 - 1m so với ban đầu. Khu vực này có nguy cơ xảy ra sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 17 hộ dân với 71 nhân khẩu.

Tại khu Phú Nam, đồi Đông Pem cao khoảng 1.300m xuất hiện các vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 150m theo sườn đồi; vị trí nứt, lún sâu nhất từ 0,5 - 1,2m so với ban đầu. Khu vực này có nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 8 hộ dân với 24 nhân khẩu và có nguy cơ ảnh hưởng đến 5 hộ dân với 16 nhân khẩu sinh sống rải rác dưới chân đồi.