Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt số 13/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nhiệm vụ, kết quả, thời hạn, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phát huy vai trò của Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong hướng dẫn, điều phối, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Luật.

Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; bảo đảm Luật được thi hành đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước từ ngày 01/7/2027.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn chặn, xử lý hoạt động phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.

Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm phù hợp với Luật

Kế hoạch đưa ra các yêu cầu triển khai như sau:

Trong Quý II/2027, Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật đến các bộ, ngành, cơ quan tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp trực tuyến.

Trên cơ sở kết quả triển khai thi hành Luật của Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật trong bộ, ngành mình bằng hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức quán triệt nội dung, triển khai thi hành Luật đến các cán bộ có liên quan, các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát văn bản thuộc phạm vi quản lý, để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Luật; gửi kết quả về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức rà soát văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành.

Nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong Quý I/2027.

Tổ chức truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật

Trước ngày 01/7/2027, Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, phát hành tài liệu phục vụ cho công tác truyền thông, phổ biến về Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, tổ chức hoạt động truyền thông, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật trong Quý III, IV/2027 và các năm tiếp theo.

Năm 2027 và các năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bộ Quốc phòng chủ trì biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Cụ thể: Biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật; sổ tay hỏi - đáp; tài liệu hướng dẫn nhận diện, đánh giá rủi ro, xây dựng chương trình tuân thủ nội bộ, kiểm soát người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng và kiểm soát tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; định kỳ rà soát, cập nhật phù hợp với quy định và thực tiễn.

Đối tượng sử dụng là cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Lần đầu trong Quý II/2027 và được rà soát, cập nhật trong quá trình thực hiện.

Năm 2027 và các năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật./.