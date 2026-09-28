Tp. Huế: Cảnh giác trước nguy cơ lốc, sét, mưa đá và mưa lớn

Tp. Huế có khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh tại nhiều nơi

Chiều 27/9, Đài Khí tượng Thuỷ văn thành phố Huế đã phát đi cảnh báo về khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh tại nhiều phường, xã. Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, việc chủ động phòng tránh được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ người dân, sản xuất nông nghiệp và tài sản.

Nhiều nơi xuất hiện mưa dông

Theo tin cảnh báo lúc 16h15 ngày 27/9, trong khoảng thời gian từ 16h15 đến 19h15 ngày 27/9, tại các phường, xã của thành phố Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Đáng lưu ý, trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết có thể diễn biến nhanh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cùng với khu vực đất liền, vùng biển thành phố Huế trong chiều tối và đêm 27/9 cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, đặc biệt đối với các hoạt động trên biển.

Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro

Trước nguy cơ thời tiết nguy hiểm, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo chính thống; hạn chế hoạt động ngoài trời khi xuất hiện dông, sét và gió giật mạnh. Các hộ dân cần chủ động kiểm tra, gia cố mái nhà, công trình, cây xanh và những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Đối với sản xuất nông nghiệp, việc chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi, hệ thống tưới tiêu và các công trình phục vụ sản xuất cần được chú trọng. Người dân cũng cần tránh trú dưới cây cao, gần khu vực trống trải hoặc những vị trí có nguy cơ bị sét đánh khi xảy ra dông.

Đối với sản xuất nông nghiệp, việc chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi

Trên biển, các chủ phương tiện cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh lốc xoáy và gió giật mạnh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Tuy mức độ rủi ro được cảnh báo ở cấp này, diễn biến dông, lốc, sét và mưa lớn cục bộ vẫn đòi hỏi tinh thần chủ động, không chủ quan.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng có những diễn biến khó lường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó thiên tai có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng. Gắn phòng, chống thiên tai với bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp an toàn và sử dụng bền vững tài nguyên sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sinh kế và xây dựng thành phố Huế an toàn, xanh và phát triển bền vững./.