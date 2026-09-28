Xe đầu kéo lao dốc đèo Kim Quy, tài xế tử vong trong cabin

Sáng 28/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến tài xế xe đầu kéo tử vong.

Hiện trường vụ TNGT xe đầu kéo ở đèo Kim Quy.

Vào rạng sáng cùng ngày, ông P. V. C (SN 1988, trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 74H-004.XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 37RM-008.XX chở tinh bột sắn chạy theo hướng A Lưới - Bình Điền.

Khi đến Km 47 + 900 trên tuyến QL 49, đoạn qua đèo Kim Quy (xã Bình Điền, TP Huế), trong quá trình di chuyển xuống dốc đèo thì ô tô đầu kéo bất ngờ rời khỏi phần đường lao về phía bên trái, tông vào thanh hộ lan bên đường.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đến hiện trường tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Vụ tai nạn khiến tài xế P. V. C tử vong, mắc kẹt trong cabin; xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an TP Huế; Công an xã Bình Điền đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thi thể tài xế được đưa ra khỏi cabin xe đầu kéo.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Huế cũng đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường để tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Do tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo nên lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành phá cabin xe mới đưa được thi thể tài xế ra ngoài để bàn giao cho cơ quan chức năng.