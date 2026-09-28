Quốc lộ 1 qua Vĩnh Long ngập sâu, giao thông ách tắc

Clip Quốc lộ 1 đoạn qua phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ngập sâu vào sáng 28/9.

Theo người dân sống dọc Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bình Minh, từ sáng sớm 28/9, triều cường lên cao, nước tràn qua mặt đường, nhiều điểm ngập sâu, người dân và học sinh di chuyển khó khăn, nhiều xe chết máy.

Do Quốc lộ 1 ngập sâu, nhiều phương tiện buộc phải dừng đỗ ở đầu điểm ngập để chờ nước rút, gây ùn ứ giao thông.

Dù biết nguy cơ qua chỗ nước sâu xe có thể chết máy, nhưng nhiều người vội đi làm, đưa con đi học cho kịp giờ vẫn cố qua. Thấy một số xe máy cố đi qua vùng ngập bị chết máy, ông Lê Thanh Hải (phường Bình Minh) và một số hộ dân bên đường lội nước ra hỗ trợ đẩy xe. Trong khi đó, nhiều người chọn đứng chờ nước rút bớt mới tiếp tục hành trình để tránh hỏng phương tiện.

Theo ông Nguyễn Văn Phết (phường Bình Minh), đợt triều cường năm ngoái dù đã gia cố bao cát nhưng nước vẫn tràn qua làm ngập nhà cửa, thiệt hại rau màu và cá nuôi. Năm nay, gia đình ông phải chủ động nâng đê bao và gia cố nền nhà để ngăn nước.

Đoạn Quốc lộ 1 đoạn qua phường Bình Minh vừa được nâng cấp, tuy nhiên chưa đồng bộ, một số vị trí nền đường thấp thường xuyên ngập mỗi khi triều cường dâng cao vào mùa lũ.

Dù đã đắp bao cát, nhiều nhà dân ở phường Bình Minh vẫn bị nước triều tràn vào.

Bà Nguyễn Thị Lê (phường Bình Minh) cho biết, thời gian qua một số đoạn Quốc lộ 1A đã được nâng cấp, tôn cao nền, nhưng một số đoạn dự án nâng cấp chưa làm xong nên vẫn bị ngập. Người dân mong dự án triển khai nhanh để hết cảnh quốc lộ ngập mỗi khi triều cường.