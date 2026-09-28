Thứ trưởng Bộ Công an: Nếu TPHCM không có ma túy, cả nước sẽ đạt mục tiêu này

Sáng 28/9, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng tổ đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị bầu cử số 9) tiếp xúc cử tri các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông.

Tại buổi làm việc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về thuế, giáo dục, y tế, môi trường, giao thông, quy hoạch và đặc biệt là an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng tổ đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri vào sáng 28/9.

TPHCM giảm cướp giật, tội phạm đường phố và ma túy

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết so với khoảng 10 năm trước, tình hình an ninh trật tự tại TPHCM đã cải thiện rõ rệt. Tình trạng cướp giật, tội phạm đường phố giảm đáng kể, góp phần giúp người dân bớt bất an.

Đội 363 (lực lượng tuần tra, kiểm soát trước đây của Công an TPHCM) hiện không còn nhiều việc do công tác kiểm soát, phòng ngừa được triển khai từ sớm, từ xa, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Ông Hùng nhận định các loại tội phạm bùng phát, bạo lực, tái phạm nguy hiểm và tội phạm chuyên nghiệp sử dụng vũ khí nóng đều giảm.

“Hiện nay, tội phạm mang tính xã hội, kinh tế nhiều hơn, điển hình là những mâu thuẫn bột phát trong gia đình, làng xóm... dẫn đến án mạng”, ông Hùng thông tin.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội hài hòa, lành mạnh, an toàn, trật tự.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trả lời các kiến nghị của cử tri.

Về vấn đề ma túy, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết đây là vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm. Theo ông, số người nghiện trên cả nước và tại TPHCM đang có xu hướng giảm, từ đó nguồn cung cũng sẽ giảm theo.

“TPHCM là đô thị đặc biệt, có sức lan tỏa và vai trò dẫn dắt lớn. Nếu thành phố không có ma túy thì báo cáo với cử tri là cả nước này sẽ đạt được mục tiêu không có ma túy”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo bằng AI

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là tội phạm trên không gian mạng. Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhận định đây là hệ quả tất yếu khi không gian mạng ngày càng phát triển.

“Không có cái gì ở ngoài đời mà trên không gian mạng không có và không có cái gì trên không gian mạng mà không có ở ngoài đời”, ông Hùng nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, các đối tượng lợi dụng công nghệ, AI (trí tuệ nhân tạo) để làm giả hình ảnh, giọng nói nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trong khi nhiều người lớn tuổi còn hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ. Có thời điểm, lực lượng chức năng bị động, bất ngờ trước các thủ đoạn mới, nhưng đã kịp thời phát hiện, cảnh báo và kiểm soát các đường dây.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, Việt Nam không hình thành các ổ nhóm, khu vực lừa đảo tập trung như tại một số nơi trên thế giới. Bộ Công an cũng là một trong những lực lượng đi đầu trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng.

Minh chứng cho hoạt động hợp tác này, tháng 10/2025, Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Ngay trong ngày đầu tiên đã có 77 trưởng đoàn ký công ước; đến nay, hầu hết thành viên Liên Hợp Quốc đã ký.

Công ước quy định các nguyên tắc chung về chứng cứ điện tử, tạo cơ sở để chứng cứ được sử dụng giữa các quốc gia dù hệ thống pháp luật có sự khác nhau.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thượng tướng Lê Quốc Hùng khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung hấp dẫn; nên tham khảo ý kiến người thân trước khi chuyển tiền và đặc biệt thận trọng khi cung cấp hình ảnh căn cước công dân, khuôn mặt, mã định danh trên mạng.