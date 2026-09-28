Bên trong bến xe Yên Sở 120 tỷ đồng sắp phục vụ hành khách

VIDEO: Bến xe khách Yên Sở (Hà Nội) 120 tỷ đồng sắp vận hành.

Bến xe khách Yên Sở là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, được thiết kế với mô hình hiện đại và là bến xe đầu tiên tại Hà Nội sở hữu tầng hầm.

Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, dự án đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị vận hành chính thức.

Tòa nhà chính có diện tích 2.000 m2. Tầng 1 là khu bán vé và showroom, tầng 2 được bố trí các cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhanh. Phía ngoài công trình được lắp kính cường lực.

Đơn vị thi công chỉnh trang các khu vực, thảm nhựa xung quanh bến xe.

Các bãi đỗ xe, lối lên xuống bằng thang bộ và thang máy được đầu tư hiện đại, phục vụ hành khách. Đây là bến xe khách đầu tiên của Hà Nội có thiết kế tầng hầm với diện tích khoảng 5.000 m2.

Bến xe Yên Sở nằm trên tuyến Vành đai 3, giữ vị trí thuận lợi tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, kết nối với các tỉnh phía Nam và Bắc Trung Bộ. Công trình cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và bến xe Giáp Bát khoảng 5 km, tạo điều kiện chia sẻ, phân bổ lại lưu lượng hành khách và phương tiện giữa các đầu mối giao thông này.

Khi đi vào hoạt động, bến xe Yên Sở được kỳ vọng trở thành đầu mối trung chuyển hành khách hiện đại ở phía Nam Hà Nội, góp phần phân bổ lại lưu lượng và giảm áp lực cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm nằm cách đó không xa.