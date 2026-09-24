Dự báo thời tiết ngày 24/9

Việc nghiên cứu áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng đối với khách hàng sinh hoạt được kỳ vọng góp phần điều tiết phụ tải, giảm áp lực cung ứng điện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tại Hà Nội, nơi nhu cầu sử dụng điện của các gia đình thường tập trung vào buổi tối, việc xây dựng biểu giá mới cần được tính toán thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và khả năng chi trả của người dân.