Dự báo thời tiết ngày 24/9
Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng một số khu vực đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trưa, chiều có lúc hửng nắng. Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông, phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Lào Cai, trời nhiều mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-249-post910232.html