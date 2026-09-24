Trung Bộ bước vào cao điểm mưa lớn, thời tiết xấu ngày Trung thu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/9 đến 08h ngày 24/9 có nơi trên 80mm như các trạm: Kỳ Hợp (Hà Tĩnh) 84.2mm, Hải Thái (Quảng Trị) 104.2mm, Hòa Phú (Tp. Đà Nẵng) 81.8mm,…

Từ ngày 24/9 đến ngày 25/9: khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Trung Bộ tiếp tục mưa lớn trên 200mm. Ảnh: PV

Ngoài ra, ngày và đêm 24/9, khu vực tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 24 đến 25/9, dải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì ở Nam bộ, vùng áp thấp dịch chuyển về phía Tây. Vì vậy, Nam bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhưng xu hướng mưa lớn sẽ giảm dần so với ngày 23/9.

Đặc biệt, thời tiết trong dịp Trung thu tại Trung Bộ cũng không thuận lợi ở một số nơi. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ Hà Tĩnh đến TP Huế trong ngày 24 và 25/9 có mưa to đến rất to, rải rác có dông. Đêm 25-9, khu vực này vẫn còn mưa, mưa vừa.

Tại duyên hải Nam Trung bộ, ngày 24/9, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 24 đến đêm 25/9, mưa vẫn tiếp tục xảy ra nhưng cường độ giảm.

Cao nguyên Trung bộ ngày 24/9 có mưa, mưa vừa. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 25/9, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo các chuyên gia khí tượng, từ ngày 26/9, mưa tại Nam bộ tiếp tục xu hướng giảm dần cả về diện và lượng. Tuy nhiên, mưa dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện, nhất là vào trưa và chiều.