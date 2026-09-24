Lãnh đạo Đà Nẵng thăm trẻ em điều trị, nuôi dưỡng nhân Tết Trung thu

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Cùng tham gia đoàn có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện một số sở, ngành và địa phương.

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhi đang điều trị nội trú, tìm hiểu tình hình sức khỏe cũng như điều kiện sinh hoạt của các em trong thời gian nằm viện.

Động viên phụ huynh có con đang điều trị, Bí thư Thành ủy chia sẻ những khó khăn mà gia đình phải trải qua, đồng thời gửi lời chúc các bệnh nhi sớm hồi phục, có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên bệnh viện trong công tác chăm sóc, điều trị trẻ em, đặc biệt đối với những bệnh nhi nặng, trẻ sinh non và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Theo lãnh đạo thành phố, cùng với việc từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị, bệnh viện đã chú trọng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, qua đó nâng cao khả năng điều trị và đáp ứng nhu cầu của người dân Đà Nẵng cũng như các địa phương trong khu vực.

Một điểm được ghi nhận là hoạt động hợp tác chuyên môn của bệnh viện với các trường đại học, cơ sở y tế và bệnh viện lớn trong nước, cùng các chương trình hợp tác quốc tế. Việc tăng cường kết nối chuyên môn tạo thêm điều kiện để đội ngũ y tế cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các kỹ thuật mới.

Bí thư Thành ủy đề nghị Bệnh viện Phụ sản - Nhi tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nhất là trong chẩn đoán, sàng lọc và điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em.

Đây là lĩnh vực cần được chú trọng cả về nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn, nhằm tăng khả năng phát hiện bệnh sớm và điều trị ngay tại thành phố, hạn chế việc người bệnh phải chuyển đến các trung tâm y tế ở địa phương khác.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm đến hệ thống y tế chủ lực, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo, trao đổi chuyên môn trong nước và quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng ngày, đoàn công tác đến Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ thành phố tại phường Ngũ Hành Sơn, thăm và trao quà Trung thu cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao quà Trung thu, động viên các em tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang dành thời gian hỏi thăm đời sống, việc học tập và sinh hoạt của các em; đồng thời động viên các cháu cố gắng học tập, rèn luyện và có thêm niềm tin vào tương lai.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hoạt động của trung tâm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn góp phần tạo môi trường để các em được học tập, rèn luyện và phát triển trong điều kiện ổn định hơn.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trung tâm trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Đồng thời, mong muốn các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, góp thêm nguồn lực để các em có điều kiện học tập và phát triển.