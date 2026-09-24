Đồng Nai: Huy động bộ đội, công an giúp người dân vùng ngập

Ban CHQS xã Bình Minh cử lực lượng đến hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Bộ CHQS ĐN

Tại xã Bình Minh, nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập từ 0,5m đến hơn 1m, một số khu dân cư bị chia cắt do nước chảy xiết. Trên đường ĐT767, đoạn qua ấp Sông Mây, nước từ sông Thao tràn qua đường, gây ngập sâu.

Nước ngập sâu sau mưa lớn tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai

Theo UBND xã Bình Minh, từ rạng sáng 23-9, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh. Lực lượng công an, quân đội và an ninh cơ sở được huy động tiếp cận các điểm ngập, hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; đồng thời vận động các hộ dân ở khu vực nguy hiểm chủ động di tản.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời, kê cao tài sản

Tại phường Phước Tân, từ rạng sáng 24-9, nước sông Buông tiếp tục dâng cao, tràn vào khu dân cư ở khu phố Hương Phước, khiến hàng chục hộ dân bị nước bao vây. Nhiều tuyến đường và hầm chui dân sinh dưới cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngập, giao thông chia cắt. Lực lượng chức năng lập chốt, rào chắn các điểm ngập sâu; hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, trong các ngày 22, 23 và sáng 24-9, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực. Các địa bàn An Lộc, Trảng Bom và Bình Minh, Phước Tân xảy ra ngập nặng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động di tản người dân khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ khắc phục sự cố và di dời tài sản. Lực lượng chức năng còn hỗ trợ che chắn, đắp khoảng 300m bờ ao nuôi cá cho người dân.

Mưa lớn khiến khu phố Miễu, phường Phước Tân ngập sâu

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo, từ ngày 23 đến 25-9, TP Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 80-140mm, có nơi trên 140mm, tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn có thể tiếp tục gây ngập tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu vực ven sông, kênh, rạch.

Ngày 24-9, Công ty Thủy điện Trị An (phường Trị An, TP Đồng Nai) thông báo tiếp tục tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa. Từ 8 giờ, lượng xả tăng từ 276m³/giây lên 406m³/giây, tăng 130m³/giây (khoảng 47%) so với chiều 23-9. Đến 12 giờ, lưu lượng xả tiếp tục tăng lên 586m³/giây, hơn gấp đôi mức xả 276m³/giây trước đó. Cùng với lượng nước qua tua-bin, tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến 1.046-1.386m³/giây. Công ty Thủy điện Trị An đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du chủ động theo dõi thông tin, triển khai biện pháp phòng ngừa, vì lưu lượng xả có thể tiếp tục được điều chỉnh theo thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai.