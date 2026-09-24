Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo thăm, làm việc tại Bộ Truyền giáo của Tòa thánh Vatican

Tham gia đoàn có Tham tán Nguyễn Thế Thành, Tham tán Nguyễn Thu Hà - Đại sứ quán Việt Nam tại Italia. Đoàn được Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo và Đức ông Erwin Balagapo, viên chức của Bộ Truyền giáo đón tiếp.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam làm việc với Bộ Truyền giáo của Tòa thánh Vatican

Chính sách nhất quán để tôn giáo đồng hành cùng dân tộc

Bộ Truyền giáo (còn gọi là Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc, Bộ Loan báo Tin Mừng) là cơ quan trung ương của Tòa Thánh Vatican, phụ trách việc thúc đẩy và điều phối sứ mạng rao giảng Tin Mừng trên toàn thế giới. Bộ trực tiếp phụ trách trong các lĩnh vực tôn giáo của 1.400 giáo phận thuộc vùng truyền giáo ở châu Á, châu Phi, trong đó có 27 giáo phận Việt Nam. Bộ trực tiếp giám sát và hỗ trợ các vùng truyền giáo, đào tạo linh mục và tu sĩ, cấp học bổng, hỗ trợ các chủng viện để huấn luyện hàng giáo sĩ bản địa; phân phối nguồn quỹ bác ái từ các Hội Giáo hoàng Truyền giáo để giúp các giáo phận nghèo xây dựng cơ sở vật chất và duy trì hoạt động truyền giáo. Từ năm 2005 đến nay, có 4 đoàn Bộ trưởng Bộ Truyền giáo thăm Việt Nam (2005, 2011, 2015, 2026). (Nguồn: Ban Tôn giáo Chính phủ)

Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu trân trọng cảm ơn phái đoàn Việt Nam đã đến thăm và làm việc, đặc biệt phái đoàn do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn.

"Đức Hồng y Luis Antonio Tagle không tham dự được buổi gặp mặt do có sự vụ đi Philippines. Ngài nhờ tôi đại diện cho Ngài đón tiếp đoàn cũng như chính Ngài đón tiếp; trang trọng và nồng nhiệt nhất", Tổng Giám mục thông tin.

Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu cho biết, Bộ Truyền giáo là Bộ duy nhất trong Giáo triều Roma do Đức Giáo hoàng là Bộ trưởng.

Trân trọng sự đón tiếp trọng thị, tình cảm tốt đẹp của Tổng Giám mục dành cho đoàn công tác, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan tham mưu cho Chính phủ Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ trưởng thông tin, Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, Công giáo Việt Nam có khoảng 7,8 triệu giáo dân, 27 giáo phận với hơn 3.000 giáo xứ, 8.150 linh mục, 280 dòng tu.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tiếp Đặc sứ Giáo hoàng Lêô XIVXem chi tiết

“Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của cộng đồng Công giáo và Giáo hội Công giáo Việt Nam trong quá trình bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo Bộ trưởng, Toà thánh Vatican vừa là quốc gia độc lập, vừa là tổ chức tôn giáo lớn trên thế giới. Bộ trưởng trân trọng gửi lời cảm ơn Tòa thánh đã ủng hộ, giúp đỡ cho cộng đồng giáo dân Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, tạo điều kiện cho mọi công dân quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, trong đó có Công giáo, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo đồng hành với các cấp chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm các tôn giáo được giữ gìn căn tính, giáo lý và phát huy các nguồn lực, giá trị đạo đức, bác ái tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Quan hệ Việt Nam và Toà thánh Vatican

Theo Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, hiện nay Việt Nam và Vatican đang trong quá trình đàm phán để nâng cấp quan hệ. Đặc biệt, đầu tháng 7 vừa qua, Toà thánh đã phong Chân phước cho Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

“Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã thăm và chủ sự Thánh lễ. Sự kiện này đã diễn ra vô cùng trang trọng, xúc động, thu hút hàng trăm ngàn tín hữu”, Bộ trưởng chia sẻ.

Với sự phối hợp, tạo điều kiện giữa chính quyền và Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo phận Cần Thơ, lễ tuyên phong Chân phước diễn ra tốt đẹp. Sau buổi lễ, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã thăm, làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam.

“Thành công của Thánh lễ tiếp tục khẳng định mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Toà thánh Vatican. Rất mong muốn Bộ Truyền giáo Tòa thánh và Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam tiếp tục có những trao đổi đoàn, từ đó có những thông tin chính thống về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam”, Bộ trưởng đề nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thay mặt đoàn công tác tặng quà kỷ niệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đến Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu, Tổng Thư ký Bộ phận Truyền giáo đầu tiên và các Giáo hội địa phương - Tòa thánh Vatican.

Bộ trưởng mời lãnh đạo Bộ Truyền giáo thăm Việt Nam, cộng đồng Công giáo Việt Nam, đồng thời vui mừng thông tin đến Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư chính thức mời Đức Giáo hoàng Leo XIV thăm Việt Nam.

Gắn kết giữa cộng đồng Công giáo và dân tộc

Ấn tượng với những thông tin Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao đổi, với tư cách cá nhân, cũng là đại diện Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và đại diện Đức Giáo hoàng, Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu gửi lời cảm ơn Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng đã giúp đỡ những người Công giáo tại Việt Nam.

Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu, Tổng Thư ký Bộ phận Truyền giáo đầu tiên và các Giáo hội địa phương - Tòa thánh Vatican tặng quà Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Theo Tổng giám mục, người Công giáo luôn giữ luật pháp của quốc gia rất nghiêm chỉnh. Việc tuân thủ này được chỉ bởi các giám mục địa phương và các vị Đại diện Tòa Thánh tại quốc gia đó, nhằm giúp các giáo sĩ và giáo dân hiểu rõ những việc nên làm, tuân thủ pháp luật của quốc gia nơi họ sinh sống.

Khẳng định người Công giáo là một thành phần không thể tách rời khỏi nhân dân trong nước, Tổng giám mục cho rằng dựa trên nền tảng giáo lý của Chúa Giêsu, mọi người đều là anh em với nhau. Đây chính là cội nguồn để xây dựng sự đoàn kết và thúc đẩy quan hệ bang giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu và các viên chức thuộc Bộ Truyền giáo Vatican. Ảnh: Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Tổng Giám mục bày tỏ mong ước về việc quan hệ hai bên tiếp tục phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, Tổng Giám mục thông tin việc Đức Giáo hoàng sang thăm Việt Nam trong tương lai sẽ là một sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước.

Bích Đào