Đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ

Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp hiện có 18 Chi bộ trực thuộc với 323 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Sở chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Hà Thiện Ý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Lê Hoàng Vũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng trình bày nhiều tham luận, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh văn hóa, liên hệ đề xuất nội dung cần thực hiện để phát huy sức mạnh văn hóa con người Đồng Tháp; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về rèn luyện đạo đức trong sáng, gắn với thực hiện Quy định số 144 ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Chỉ thị số 42 ngày 16-1-2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…

Các tham luận cũng đề cập trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng văn hóa liêm chính; thực hiện văn hóa liêm chính trong nhiệm vụ chuyên môn, học tập nâng cao trình độ; những nội dung trọng tâm đối với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng.