Hà Nội: Khám sức khỏe toàn dân không chạy theo thành tích

Sáng 24/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ công tác khám, sàng lọc sức khỏe toàn dân năm 2026 trên địa bàn.

Khám, sàng lọc và quản lý sức khỏe miễn phí định kỳ cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội trọng tâm được Hà Nội cụ thể hóa từ các chủ trương lớn của Trung ương.

Mục tiêu đặt ra là trong năm 2026, 100% người dân Thủ đô được tiếp cận dịch vụ y tế, khám kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần/năm, từng bước xây dựng và hoàn thiện dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử theo dõi suốt đời.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến hết tháng 11/2026 chỉ còn hơn hai tháng. Đây là giai đoạn "nước rút", đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố đến tận thôn, tổ dân phố phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, linh hoạt và trách nhiệm cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ công tác khám, sàng lọc sức khỏe toàn dân trên địa bàn (Ảnh: Phạm Linh).

"Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của thành phố là không chạy theo thành tích, không làm hình thức, mà mục tiêu cao nhất là để mọi người dân Thủ đô được thụ hưởng trọn vẹn chính sách y tế an sinh ưu việt của Đảng và Nhà nước. Kết quả khám phải là thực chất, bảo đảm chất lượng chuyên môn và hồ sơ được chuẩn hóa trên hệ thống điện tử", Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà khẳng định.

Khám đến đâu, số hóa hồ sơ đến đó

Để bảo đảm hoàn thành chương trình đúng tiến độ, lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ.

Trong đó, Sở Y tế được giao bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh; chịu trách nhiệm về chuyên môn, điều tiết nhân lực và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin.

Khi địa phương phát sinh vướng mắc về đường truyền, phần mềm, Sở Y tế phải cử tổ công tác kỹ thuật xuống trực tiếp xử lý, bảo đảm việc cập nhật dữ liệu được thông suốt.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu thực hiện nguyên tắc khám đến đâu, số hóa hồ sơ đến đó, không để xảy ra tình trạng khám xong nhưng dồn hồ sơ giấy để nhập liệu sau.

UBND các xã, phường được yêu cầu huy động đoàn viên, thanh niên, giáo viên, tình nguyện viên hỗ trợ nhập dữ liệu trực tiếp tại bàn khám. Một ca khám chỉ được tính là hoàn thành khi hồ sơ sức khỏe điện tử đã được đồng bộ lên hệ thống và xác thực theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phạm Linh).

Bên cạnh đó, các địa phương phải chuẩn hóa, đối soát chặt chẽ dữ liệu dân cư. Lực lượng công an cơ sở phối hợp với tổ dân phố, thôn, xóm rà soát từng trường hợp, phân loại rõ nhóm chưa khám, người đi làm ăn xa và những trường hợp đã khám sức khỏe định kỳ bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trong 6 tháng gần nhất.

Việc này nhằm tích hợp thông tin vào hồ sơ theo dõi sức khỏe, hạn chế trùng lặp và tránh lãng phí nguồn lực.

Huy động nhiều cơ sở y tế, khám cả buổi tối và cuối tuần

Theo lãnh đạo UBND Thành phố, toàn thành phố hiện có 168 cơ sở y tế đủ điều kiện được công bố. Các xã, phường phải chủ động tính toán công suất, căn cứ số người còn lại và thời gian thực hiện để bố trí đủ dây chuyền khám.

Các địa phương được yêu cầu chủ động ký hợp đồng với nhiều cơ sở y tế, tránh tình trạng quá tải; đồng thời tổ chức khám theo khung giờ, hẹn giờ cụ thể và tăng cường khám vào buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật để tạo thuận lợi cho người dân.

Đối với học sinh, các địa phương chưa hoàn thành phải tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành trước giữa tháng 10/2026, qua đó bảo đảm việc theo dõi thể lực, tầm vóc học đường.

Đối với khối cơ quan, doanh nghiệp, Sở Nội vụ được giao chủ trì đôn đốc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, người lao động và đồng bộ kết quả về hệ thống quản lý chung của thành phố.

Cùng với đó, công tác truyền thông cũng được yêu cầu đổi mới theo hướng làm rõ quyền lợi chăm sóc sức khỏe lâu dài, tạo sự đồng thuận và nâng cao tính tự giác tham gia của người dân.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị rà soát ngay phương án triển khai, duy trì báo cáo cập nhật hằng ngày. Thành phố sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tại những địa phương có kết quả thấp, chuyển biến chậm hoặc triển khai thiếu đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ khám, sàng lọc sức khỏe toàn dân (Ảnh: Phạm Linh).

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà lưu ý công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, tuyệt đối không được "khoán trắng" cho ngành y tế hay trạm y tế cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp kiểm tra, theo dõi biểu đồ tiến độ từng ngày, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi và tự giác tham gia. Qua đó, hoàn thành toàn diện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân năm 2026 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe lâu dài cho nhân dân Thủ đô.