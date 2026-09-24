Xã Mỹ Tịnh An: Triển khai công tác lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đặt tràng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, công tác lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tại 4 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn xã, với tổng số 192 mộ dự kiến khai quật, lấy mẫu. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tịnh 1 mộ, Trung Hòa 99 mộ, Tân Bình Thạnh 15 mộ và Mỹ Tịnh An 77 mộ.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Tịnh An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác tìm kiếm, lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.