Hà Nội: Cân nhắc giá điện theo giờ, tránh tăng chi phí cho hộ gia đình

Nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu điều tiết phụ tải và bảo đảm cung ứng điện ổn định. Ảnh: ĐVCC

Theo Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22-4-2026 của Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được xác định từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Chủ nhật không có giờ cao điểm. Giờ thấp điểm từ 0h đến 6h hằng ngày, thời gian còn lại là giờ bình thường.

Tuy nhiên, việc xác định khung giờ cao điểm không đồng nghĩa các hộ gia đình tại Hà Nội hiện phải trả giá điện cao hơn khi sử dụng điện vào buổi tối. Khách hàng sinh hoạt vẫn áp dụng biểu giá điện bậc thang theo sản lượng tiêu thụ. Việc triển khai biểu giá điện theo thời gian sử dụng đang được Bộ Công Thương nghiên cứu, đánh giá tác động trước khi xác định lộ trình phù hợp.

Đối với Hà Nội, khoảng thời gian từ cuối buổi chiều đến tối là lúc các thành viên trong gia đình trở về sau giờ làm việc, học tập. Nấu ăn, chiếu sáng, tắm giặt, sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh và các thiết bị phục vụ học tập thường tập trung trong khoảng thời gian này. Đây là những nhu cầu thiết yếu, khó có thể dịch chuyển hoàn toàn sang các khung giờ khác.

Thực tế, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu điều tiết phụ tải và bảo đảm cung ứng điện ổn định. Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), ngày 25-5-2026, công suất đỉnh của hệ thống điện Thủ đô đạt 6.203 MW vào lúc 21h30, tăng 3,5% so với mức công suất đỉnh năm 2025. Cùng ngày, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt 125,87 triệu kWh, tăng gần 2,5% so với mức cao nhất của năm trước.

Theo TS Ngô Đức Lâm, chuyên gia năng lượng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), việc nghiên cứu áp dụng biểu giá điện theo giờ đối với hộ gia đình cần được cân nhắc kỹ, bởi nhiều nhu cầu sử dụng điện là thiết yếu và không phải lúc nào người dân cũng có thể lựa chọn thời gian sử dụng để tránh giờ cao điểm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II-2026, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ đang nghiên cứu khả năng áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng đối với khách hàng sinh hoạt đáp ứng những điều kiện nhất định. Nhóm khách hàng có thiết bị điện công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện và có khả năng chuyển thời gian sử dụng ra khỏi giờ cao điểm có thể được xem xét áp dụng cơ chế giá phù hợp nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Việc triển khai còn phụ thuộc điều kiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống công tơ có khả năng phân tách sản lượng điện tiêu thụ theo từng khung giờ. Với Hà Nội, nơi tập trung đông hộ gia đình, khả năng chủ động điều chỉnh thời gian sử dụng điện giữa các hộ không đồng đều.

Do đó, cùng với nghiên cứu biểu giá, cần tính đến phương án để những khách hàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được lựa chọn hình thức tính giá phù hợp; công khai mức giá theo từng khung giờ, cung cấp thông tin tiêu thụ điện và công cụ dự tính hóa đơn để người dân chủ động cân nhắc phương án sử dụng.

Theo thông tin EVN công bố trong tháng 9-2026, EVNHANOI đã hoàn thành lắp đặt, đưa vào vận hành 5 hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin tại các trạm biến áp 110 kV trên địa bàn thành phố, với tổng công suất 50 MW và dung lượng lưu trữ 100 MWh. Hệ thống này góp phần tăng tính linh hoạt của lưới điện, hỗ trợ điều tiết phụ tải và giảm áp lực cung ứng điện trong thời điểm nhu cầu tăng cao.

Bên cạnh đó, thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVNHANOI, người dân có thể theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, theo tháng, tra cứu hóa đơn và sử dụng công cụ ước tính điện năng tiêu thụ. Nếu biểu giá điện theo giờ được triển khai, việc bổ sung công cụ theo dõi lượng điện sử dụng theo từng khung giờ sẽ giúp khách hàng chủ động điều chỉnh nhu cầu và dự tính chi phí.